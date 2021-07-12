最新政黨認同民調　民進黨3個月狂跌15％

台灣民意基金會在6月15日至19日，針對台灣民眾的政黨認同進行了全國性民意調，主要聚焦在「武漢肺炎五月疫情風暴下的台灣」；根據民調結果顯示，在20歲以上的台灣人中，有2成8是綠營認同者、1成9是藍營認同者，4成8為中性選民，藍綠勢力比例為1比1.49。但值得注意的是，民進黨在短短3個月流失了15％的認同者，中間選民則飆升12％，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這民調結果很可能是代表著一個重大「選民解組」的前兆。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-12 10:00:32｜2021-07-12 10:05:18
根據台灣民意基金會最新民意顯示，20歲以上台灣人中，有2成8是綠營認同者，其中深綠為8.7％，淺綠約2成；有1成9是藍營認同者，其中3.4％深藍，約1成6淺藍；此外，有4成8中性選民。綠支持者比藍支持者多9.3個百分點，目前台灣藍綠勢力比率是1比1.49，綠支持者約藍支持者的 1.49 倍。
和3月的民調結果相比，台灣人的主要政黨認同發生巨大變化。民進黨認同者銳減15%，國民黨認同者一樣維持在1成9，中性選民數量暴增12％。藍綠差距從3個月前的24.1％，急遽縮小到9.3%，中性選民規模則上升到48.2%
游盈隆認為，這是戲劇性的台灣人政黨認同大轉變，也可以說是台灣政黨政治地基的巨變，執政的民進黨認同者在3個月內流失15％，等於將近300萬人，比一個台中市人口還多；當疫情爆發重創綠營時，藍營認同者幾乎沒有任何增減，而中性選民則飆升12％，這很可能代表一個重大「選民解組」的前兆，非常值得注意。