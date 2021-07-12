蔡英文授旗東奧中華隊 戴資穎、李智凱代表接20萬加菜金
東京奧運將於7月23日正式開幕，總統蔡英文今(12)日前往高雄國訓中心為中華隊進行授旗，由於新冠肺炎關係，選手僅羽球球后戴資穎、體操「鞍馬王子」李智凱代表出席接受加菜金。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-12 10:23:31｜2021-07-12 10:28:18
蔡英文頒授國旗及團旗予我代表團林鴻道團長及蔡辰威總領隊，並致贈20萬加菜金，由小戴和李智凱代表接受，其餘選手教練線上視訊參與儀式，隨後蔡英文發表簡短演說。
蔡英文表示，這次東京能順利舉辦奧運，展現了主辦國日本堅強的意志力，所以參賽的國家團隊包含台灣在內，都為了這場全場矚目的運動盛事，做出了周全的準備，我們都希望這是一次人類對抗病毒的決心，激發集體鬥志的奧運。
中華隊下星期包機前往日本參賽，蔡英文表示，這次有許多大家都耳熟能詳的台灣英雄出賽，感謝代表隊在疫情期間，仍能按部就班訓練，今天的授旗，要向所有熱愛體育的國人說，這次東京奧運，一定精彩可期，加油、加油再加油。
李智凱表示，「這次線上授旗感受真的很不一樣，因為以往是大家聚在一起，那個凝聚力的感覺，但這次是開放線上，跟更多人一起凝聚這個力量，所以希望帶著這個力量一起繼續前進。」