在家也要性感！巫苡萱「極低胸」入鏡　粉絲：捨不得出門

「啦啦隊甜心」藝人巫苡萱是中華職棒樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls隊長

擁有阿美族血統的她，不僅五官深邃，會笑的眼睛也十分迷人。即使通告、活動因疫情影響而停擺，巫苡萱在家也不忘好好化妝、打扮，近日她穿上一套低胸火辣的洋裝享受美食，希望居家防疫情間，能增加生活中的儀式感。

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巫苡萱紮起馬尾，跪在沙發上嘟起雙唇，身穿白色平口洋裝，白皙肌膚、性感香肩一覽無遺，胸前罩杯式的設計襯托出E級上圍，還將貓咪放在大腿中間，畫面引人遐想。巫苡萱在文中撒嬌：「有這樣的鋁鵬油（女朋友）要幾點回家？」讓許多粉絲臉紅心跳：「天天居家防疫」、「馬上回家」、「天天都想待在家」、「有妳在家我才捨不得出門」、「直接翹班」。

▲巫苡萱紮起馬尾，跪在沙發上嘟起雙唇。（圖／巫苡萱IG）

巫苡萱坦言疫情期間缺少了很多活動，大部分的節日也不能過，儘管如此，她依舊堅持讓生活不要過於平淡無奇，「偶爾穿得漂亮，打扮一番，搭配好吃的餐點，就是完美的一餐」。（編輯：侯家瑜）