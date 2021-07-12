韓國單日新增確診1100例　週日最高紀錄

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新增確診中1063例為社區感染，其中288例在首都圈之外，占比持續上升，來到27.1%，顯見疫情向全國擴散跡象。首都圈之外11日以釜山、忠清南道各新增43例，慶尚南道新增40例為最大宗，其次為大邱37例、大田25例等。
今天起實施最高等級第4階段社交距離規範的首都圈地區則新增775例社區感染病例，包括首爾402例、仁川51例、京畿道322例，疫情最嚴峻的首爾近一星期每日平均確診約476例，維持在第4階段門檻389例以上。
韓國至今累計16萬9146例確診，2044例病歿，7日單日確診人數從前一天的746例躍升至1212例，之後維持在千例以上，新一波疫情快速擴散，當局下令12日起在情況最嚴重的首都圈實施兩週的最高等級防疫。
根據第4階段社交距離規範，下午6時前僅允許最多4人聚會，6時後至翌日凌晨5時僅允許2人聚會；餐廳、咖啡廳、室內運動中心等營業時間縮短至晚上10時為止，夜店、酒店等營業用娛樂場所禁止人潮聚集，實際上須繼續停業。
提升防疫等級雖再次引發中小企業及自營業者不滿，但多數民眾都贊同這項作法。根據民意調查機構REALMETER針對全國500名18歲以上民眾進行調查，認為首都圈實施第4階段防疫「做得非常好」的受訪者高達45.3%，加上覺得「某種程度上做得不錯」的受訪者，共71.9%認為這次「做得好」。（編輯：郭中翰）1100712