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韓國單日新增確診1100例　週日最高紀錄

▲韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診新增1100例，雖較前幾天減少，但創下去年1月首次出現確診病例以來的週日最高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診新增1100例，雖較前幾天減少，但創下去年1月首次出現確診病例以來的週日最高紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-12 10:38:32

（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診新增1100例，雖較前幾天減少，但創下去年1月首次出現確診病例以來的週日最高紀錄。

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韓國單日確診人數從7日起維持在1200、1300例以上，11日雖降至1100例，但應是受週末採檢人數減少影響，近一週平均每日新增確診數來到1193例。

新增確診中1063例為社區感染，其中288例在首都圈之外，占比持續上升，來到27.1%，顯見疫情向全國擴散跡象。首都圈之外11日以釜山、忠清南道各新增43例，慶尚南道新增40例為最大宗，其次為大邱37例、大田25例等。

今天起實施最高等級第4階段社交距離規範的首都圈地區則新增775例社區感染病例，包括首爾402例、仁川51例、京畿道322例，疫情最嚴峻的首爾近一星期每日平均確診約476例，維持在第4階段門檻389例以上。

韓國至今累計16萬9146例確診，2044例病歿，7日單日確診人數從前一天的746例躍升至1212例，之後維持在千例以上，新一波疫情快速擴散，當局下令12日起在情況最嚴重的首都圈實施兩週的最高等級防疫。

根據第4階段社交距離規範，下午6時前僅允許最多4人聚會，6時後至翌日凌晨5時僅允許2人聚會；餐廳、咖啡廳、室內運動中心等營業時間縮短至晚上10時為止，夜店、酒店等營業用娛樂場所禁止人潮聚集，實際上須繼續停業。

提升防疫等級雖再次引發中小企業及自營業者不滿，但多數民眾都贊同這項作法。根據民意調查機構REALMETER針對全國500名18歲以上民眾進行調查，認為首都圈實施第4階段防疫「做得非常好」的受訪者高達45.3%，加上覺得「某種程度上做得不錯」的受訪者，共71.9%認為這次「做得好」。（編輯：郭中翰）1100712

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