COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

追加第3劑？輝瑞將與美衛生官員會面「尋求授權」

▲消息指出，美國輝瑞公司即將與美國衛生官員討論追加施打第3季的需求。（圖／美聯社／達志影像）
▲消息指出，美國輝瑞公司即將與美國衛生官員討論追加施打第3季的需求。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-12 10:35:37｜2021-07-12 10:35:43

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐超過一年，雖然各式疫苗相繼出爐，成為疫情解方，但是隨著變種病毒出現，有無需要疫苗「加強針」（第3劑）也開始被廣為討論。美國媒體指出，與德國BioNTech（BNT）藥廠合作研發疫苗的美國輝瑞公司（Pfizer）11日表示，將於美東時間12日和美國聯邦衛生官員討論追加施打第3劑的需求，並準備尋求官方授權。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《CNN》報導指出，輝瑞在先前就提出了追加施打第3劑的計畫，指出在接種完第2劑後6個月再施打第3劑，可以讓接種者獲得「最高水平」的保護。報導指出，輝瑞有意在8月時向美國食品藥物管理局（FDA）以及歐洲藥品管理局（EMA）提出申請。

不過美國FDA以及美國疾病控制與預防中心（CDC）先前曾發出聯合聲明，表示美國目前不需要追加劑量，並呼籲尚未接種疫苗的民眾盡快接種，保護自身以及社區安全。

《華盛頓郵報》報導指出，輝瑞公司預計於12日和美國公衛官員召開簡報會議，美國總統拜登的首席醫療顧問兼美國國家過敏和傳染病研究所長佛奇（Anthony S. Fauci)、CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）、FDA代理局長伍考克（Janet Woodcock）等人都受邀出席。

輝瑞公司代表證實這項消息，但沒有透露更多細節，而美國衛生及公共服務部（HHS）以及FDA拒絕發表評論。

因高傳染性的印度Delta變種病毒在全球快速擴散，更成為美國最普遍的病毒株，也掀起了各方對於「加強針」的討論。佛奇11日時表示，目前不排除接種第3劑的可能性，但美國政府現在要「建議民眾再接種一次疫苗」還為之過早。並指出，臨床研究和實驗室數據尚未完全證明需要加強目前的輝瑞、其他兩劑式疫苗以及嬌生疫苗的接種劑量，但不表示研究會就此止步，未來隨著數據統計及發展，政府也可能會呼籲「加強接種」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲美國過敏和傳染病研究所長佛奇認為目前要建議民眾施打第3劑還言之過早。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.49%86.51%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀