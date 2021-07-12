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NBA／希臘怪物！字母哥連2場飆破40分　公鹿G3打爆太陽

▲Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-12 10:39:05｜2021-07-12 10:40:03

上一場砍下42分還輸球，「字母哥」Giannis Antetokounmpo並沒有就此喪氣，今(12)日他在總冠軍賽第3戰狂砍41分13籃板，連2場破40分，帶領密爾瓦基公鹿以120:100擊敗鳳凰城太陽，將系列賽扳成1:2。

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客場前兩戰打得差強人意的公鹿，今天回到自家主場第一服務廣場作戰，不過士氣如虹的太陽開賽進攻還是打得相當流暢，中鋒Deandre Ayton擺脫上一戰的低迷，首節就攻下12分，帶領客隊以28:25領先。

次節公鹿回敬一波20:6的反擊，將比分給反超，他們前兩節在禁區攻下34分，比太陽多出16分，以此克服外線命中率不到3成的問題，同時堅決包夾持球者也收到很好的效果，半場打完他們領先達到15分。

易籃再戰後，太陽板凳前鋒Cameron Johnson跳出，個人遠投近切無往不利，還上演了一記震驚全場的隔扣「三分打」，不過公鹿靠著Jrue Holiday單節4顆三分球頂住了這波反擊。隨後在Antetokounmpo瘋狂衝擊禁區的帶動下，公鹿在該節尾聲打出16:0的攻勢，將領先優勢進一步擴大到22分。

末節太陽試圖縮小比分差距未果，公鹿依然維持很高的攻防水準，差距始終維持在20分左右，隨著時間流逝，兩隊慢慢換下主力，比賽結果也大致底定。

Antetokounmpo此役維持上一場的好狀態，23投14中、罰球17投13中得到41分，另外還有13籃板6助攻；Holiday這場找回狀態，投進5顆三分球，得到21分9助攻；Khris Middleton斬獲18分7籃板6助攻。

太陽方面，上一場手感火燙的Devin Booker這一場比較沉寂，僅有10分；Ayton在下半場受制於犯規麻煩，發揮機會不多，得到18分9籃板；Chris Paul繳出19分9助攻的數據；Johnson砍下14分。

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