微解封預期合歡山人車多　假日交管調節放行

（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）太管處今天表示，疫情將微解封，預期合歡山區可能湧入大批人車，因此實施假日交通管制措施，除各停車場停車數減為原數量的40%外，將於台14甲線24k處每10分鐘放行20輛車。





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中央流行疫情指揮中心8日宣布維持疫情3級警戒部分微解封，太魯閣國家公園管理處考量遊客需求，並依據最新防疫指引，開放部分遊憩景點及步道，將視疫情及人流狀況滾動檢討各項管制措施。





太管處指出，7月13日微解封後，預估合歡山區將湧現車潮與人潮，因合歡山地區停車空間有限加上多數路段蜿蜒坡陡路幅狹窄，且遊憩及登山活動遊客車輛眾多，極易造成合歡山地區道路壅塞回堵情況。





為因應與維護合歡山地區交通安全與流暢，及疫情3級警戒部分微解封，各處停車場停車數減為原數量的40%防疫等規定，7月13日起於假日期間將加強遊客宣導至合歡山遊憩、停車場空位資訊。





每逢週六、日假日期間，昆陽至松雪樓路段車輛壅塞或停車場額滿時，於台14甲線24k鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行（東行管制，西行不管制），採每10分鐘放行20輛車措施。





太管處提醒遊客，台14甲線29至34k昆陽至克難關（昆陽、合歡山主峰登山口、武嶺、遊客中心、石門山、克難關）路段兩側均禁止臨時停車，且屬加強取締路段，切勿任意停車以避免影響車流與受罰。





目前全台疫情仍屬3級警戒，太魯閣國家公園部分景點已依中央指引局部微解封管制，太管處呼籲民眾務必遵守各項防疫規範，將聯合園區內警政、林務、公路等相關單位加強交通疏導，並利用官網、臉書及公路資訊看板等發布交通人流訊息，民眾可多加利用。（編輯：管中維）1100712



