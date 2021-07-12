暗殺摩依士　外媒：佛州海地裔醫生涉重嫌、想當總統

海地總統摩依士(Jovonel Moïse)7日遇刺身亡，震驚國際，調查也在持續進行；而根據外媒報導，當地警方聲稱，1名長年住在美國佛羅里達州的海地裔醫生涉有重嫌，可能是出於政治上的動機，甚至是想取代摩依士成為總統而買兇，目前已將其拘捕。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-12 11:01:37
綜合《紐約時報》等外媒報導，該名男醫師名為桑農(Christian Emmanuel Sanon)，生於海地，但長期在美國佛州行醫。海地國家警察局長查理斯(Léon Charles)週日表示，桑農是在6月時帶著「政治相關意圖」，搭乘私人飛機抵達海地，隨後便聯繫1間位於美國的委內瑞拉私人保全公司，雇人暗殺。
查理斯並提到，被雇者起初收到的消息是要保護1名叫桑農(Emmanuel Sanon)的男子，任務最初的目標是逮捕摩依士而非殺他，但後來計畫出現變化，桑農有意成為海地總統，他也是目前第3個與美國有關、具海地血統而被捕的人。
查理斯並指出，從目前掌握的證據看來，在多名被捕的哥倫比亞人當中，曾有人與桑農聯絡，而在搜索桑農住家時，也發現美國緝毒局的帽子、槍套、子彈、多明尼加共和國牌照等可疑犯案物品。
摩依士的死讓本就動盪的海地更加混亂，在政治充滿不確定性的情況下，國際社會仍呼籲海地，繼續進行原訂的總統和立法選舉。