BNT採購取得進展　民進黨團：反對黨別再酸言酸語

政府授權台積電、永齡基金會採購BNT疫苗取得重大進展，民進黨團今（12）日召開記者會，感謝民間與政府通力合作，確保產地製造、產地包裝、產地直送3大原則，也呼籲反對黨別再酸言酸語，製造政治事端。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-12 11:03:08
民進黨團書記長羅致政在記者會中表示，台灣在疫苗取得上，只有BNT疫苗因為特殊的國際處境需要特殊處理，所以最終必須採用政府授權民間採購的方式取得疫苗，民進黨團很樂於看到這樣的結果，也希望民眾可以配合依序接種防疫，不要挑疫苗、有疫苗就接種，否則離群體免疫會有一段遙遠距離。
羅致政也解釋，政府在去年底洽談採購500萬劑BNT疫苗，在今年1月時也幾乎就要完成採購，但因合約中出現「台灣」字眼被取消合約；當時洽談的500萬劑，原本計劃是給學生們在暑假完成接種，但遺憾因為政治阻礙，讓計畫告吹。由於疫苗抵達時間不能確定，學生接種疫苗的時程勢必受到影響，但還是感謝民間、企業能確保政府受援的原廠製造、原廠包裝、產地直送3大原則，也希望反對黨不要再酸言酸語，製造無謂的政治事端與困擾。
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