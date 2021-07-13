全國電子挺防疫助紓困　推2021下半場破盤感謝祭

全國三級警戒再度延期，雖然從7月13日開始適度鬆綁「微解封」，但要回到過往的那般隨意外出可是還得等等，長時間待在家，對於生活品質自然更加重視，像是辦公所需的電腦、下班後休閒的影視設備等，都可以在這段時間好好檢視。為此，全國電子在7月13日到7月19日推出「全國挺防疫，破盤感謝祭」，讓有打算趁這個時機替換家中電器的民眾皆能輕鬆入手。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全國電子指定電腦享12期0利率，加購周邊配件6折起。（圖／品牌提供）

× ▲全國電子指定電腦享12期0利率，加購周邊配件6折起。（圖／品牌提供）

▲宅家娛樂指定電視9折，再享滿額好禮多選一。（圖／品牌提供）

× ▲宅家娛樂指定電視9折，再享滿額好禮多選一。（圖／品牌提供）

▲冰箱、洗衣機享9折優惠，再享5年免費延長保固。（圖／品牌提供）

× ▲冰箱、洗衣機享9折優惠，再享5年免費延長保固。（圖／品牌提供）

▲全國電子指定冷氣9折，環保集點最高回饋現金2000元。（圖／Sway房市觀測站提供）

× ▲全國電子指定冷氣9折，環保集點最高回饋現金2000元。（圖／Sway房市觀測站提供）

▲指定電鬍刀30期0利率，再送dyson吸塵器。（圖／品牌提供）

× ▲指定電鬍刀30期0利率，再送dyson吸塵器。（圖／品牌提供）

全國電子表示，在破盤感謝祭期間全館指定家電皆享九折優惠，滿額再加碼+1元再享好禮4選1，有機會帶走電動曬衣機、米家掃拖機器人、Dyson空氣清淨機等精選好禮，綁定LINE官方帳號還有機會獲得500點LINE POINTS。



