全國電子挺防疫助紓困　推2021下半場破盤感謝祭

全國三級警戒再度延期，雖然從7月13日開始適度鬆綁「微解封」，但要回到過往的那般隨意外出可是還得等等，長時間待在家，對於生活品質自然更加重視，像是辦公所需的電腦、下班後休閒的影視設備等，都可以在這段時間好好檢視。為此，全國電子在7月13日到7月19日推出「全國挺防疫，破盤感謝祭」，讓有打算趁這個時機替換家中電器的民眾皆能輕鬆入手。
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因應防疫，許多公司採取遠距上班。不少民眾想趁這個時機換台電腦，以增加工作效率。因此，全國電子另推出購買指定電腦享12期0利率，和各大電腦周邊配件加價購6折起的超值優惠，購買指定電競電腦也可免費帶回電競喇叭，一次滿足工作和娛樂需求。
而疫情期間，民眾減少出門之下，在家看電視的時間也因此加長。指定電視除可享九折優惠和滿額好禮4選1外，購買指定電視單品滿4萬元享掃地機、除蟎吸塵器、Soundbar 3選1；單品7萬元則享dyson直髮造型器或電動牙刷2選1。
此外，生活難免需要外出採購食材，政府也呼籲民眾一次購足所需食材，外出回家也建議立刻換洗身上衣物，避免將病菌帶回家中，因此擁有大容量空間的冰箱及高溫殺菌的洗脫烘洗衣機也深受民眾青睞，全國電子破盤感謝祭指定冰箱、洗衣機享9折優惠，並且再享5年免費延長保固。
除了嚴防看不見的病毒，也要注意夏日所帶來的高溫，而在酷暑期間欲購入冷氣的民眾有福了，揪感心的全國電子除了指定冷氣9折外，搭配原廠回饋最高省8000元，周末還能環保集點最高回饋現金2000元，刷指定銀行信用卡加碼再送500元現金折價券。且凡購入皆可享總統級精緻安裝和免費八年延長保固，還可以6折超值優惠加購Dyson空氣清淨機。全國電子也提醒，現在購入冷氣可申請政府退稅，最高退2000元。
隨著2021年過了大半，即將迎來的是父親節將至，全國電子指定電鬍刀享30期0利率，加碼再享dyson吸塵器等滿額贈。全國電子提醒，挑選3C家電建議前往實體門市選購。實體門市將各大品牌商品一字排開，讓消費者能一次比較，帶回最符合需求的商品。全國電子也會落實防疫，進入門市須配戴口罩並配合實聯制登記，門市也會定期消毒，致力於提供消費者一個安心的購物環境。
全國電子表示，在破盤感謝祭期間全館指定家電皆享九折優惠，滿額再加碼+1元再享好禮4選1，有機會帶走電動曬衣機、米家掃拖機器人、Dyson空氣清淨機等精選好禮，綁定LINE官方帳號還有機會獲得500點LINE POINTS。
完整破盤感謝祭優惠>>https://reurl.cc/xGKAqz