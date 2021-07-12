鴻海、台積電買BNT疫苗 高虹安：商業行為中國應未介入
鴻海、永齡基金會與台積電採購德國BNT（輝瑞）疫苗已完成簽約程序，鴻海與台積電今(12)日發布重要訊息，將分別捐贈500萬劑BNT疫苗。台灣民眾黨立委高虹安回應表示，很高興看到鴻海、永齡基金會與台積電採購到疫苗，解決台灣的疫苗之荒，採購疫苗的商業行為應該沒有中國等外力介入。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-12 11:49:42
高虹安表示，很高興看到鴻海、永齡基金會與台積電經過數個星期努力終於達成階段性目標，對於陷入疫苗荒與接種亂象的台灣而言是個強心針，這些問題的根本就是來自於疫苗採購與到貨的不足，過程中各界對於民間外購疫苗有些質疑與嘲諷，甚至是網路上有些攻擊，國際商業多方談判確實比較複雜、過程需要高度謹慎，參與各個角色都需要利益權衡與妥協，任何外力因素干擾大家都不樂見。
高虹安指出，就如同鴻海創辦人臉書所言，疫苗採購應該是沒有中國等外力介入，這是一個商業的行為，鴻海、永齡基金會與台積電都是照著商業行為在走，這是對於外界嘲諷的最好回應，後續要觀察的是後續如何分配與施打，都需要政府來一起努力。
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