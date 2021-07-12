BNT新進度！台積電、鴻海、永齡聯合發聲　最快9月底抵台

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聲明中提到，此次疫苗捐贈專案秉持原廠製造、原廠 標籤、直送台灣的三大原則處理，確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署及相關法規要求，完成BNT疫苗捐贈後，後續疫苗配送來台時程以及施打訊息，將統一依照行政院衛生福利部公告為主。
永齡基金會創辦人郭台銘表示，從5月23日向有關當局提出 BNT 疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣佈正式授權至今天剛好7周，這段時間我自知責任重大，阻礙重重，疫苗採購團隊始終抱持希望，也儘可能希望在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序。
郭台銘說，大家期待疫苗的焦慮，自己與團隊都感同身受，很欣慰今天終於能給社會大眾一個交代，「但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和到貨數量」， 但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。「在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大 家仍應依循防疫規定。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。」
台積電董事長劉德音也指出，因應COVID-19疫情對世界各地帶來的威脅與挑戰，台積公司運用自身專業知識與全球物流資源，協同台積電慈善基金會、台積電文教基金會以及公司海外據點自2020年起致力於支援全球防疫工作，從台積所在地出發提供防疫所需協助。此次在台灣疫情嚴峻的時刻，能藉由捐贈疫苗協助抗疫是台積公司實踐企業公民角色的具體實現。相信當克服疫情帶來的挑戰之時，我們也會蛻變得更為強韌。
鴻海公司董事長劉揚偉則認為，台灣社會此刻最需要的就是疫苗資源，我們全權委託郭台銘創辦人，透過永齡基金會的力量主動洽商引進疫苗，提供給台灣醫療防疫體系，善盡社會責任，鴻海公司深知台灣要建構完整的防疫網，企業團體無法獨善其身，必須加入全社會的防疫 團隊及體系，每個社區、家庭才有保障，大家才能渡過難關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。