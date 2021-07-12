疫苗意願登記今截止　陳其邁急催市民快登記、有疫苗就打

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陳其邁心急的說，疫苗已經講過很多次了，不論是AZ、BNT還是莫德納，對於有症狀感染的保護力兩劑之後保護力都插不多，疫苗沒打下去都不算，打下去才有保護力，對於有症狀和重症死亡，不論是那一種疫苗都一樣，趕快去打就對了，陳其邁也說，AZ在很多國家連英國女王都打，請大家放心幾乎所有的醫護同仁都打AZ 請大家不要懷疑，要建立群體免疫，拜託大家去打疫苗，萬一疫情又起大家又要搶打。
陳其邁也表示，只要上GOOLE網站打上「意願登記」4個字就能到預約系統處理，他也提醒，這三周打的疫苗都是AZ，如果先前登記意願時只選擇莫德納，可能要到第四波才有可能會打得到，需等上好一段時間，因此想盡早接種的人可以上網，在「修改登記」選項進行修改，以利下周安排接種。
「COVID-19公費疫苗預約平台」由中央流行疫情指揮中心統籌規劃，目前開放符合資格的民眾進行意願登記，包含「第9類—高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患」以及「第6、8、10類—民國60年（含）以前出生者」，登記截止時間為7月12日下午5時，登記完成後，符合資格的市民，將在7月13日到7月15日之間，收到由1922發送的手機簡訊通知，再進一步登記預約疫苗施打。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。