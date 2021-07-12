COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫苗意願登記今截止　陳其邁急催市民快登記、有疫苗就打

▲高雄市長陳其邁呼籲市民朋友，今天下午五點前，凡符合資格者一定要登記打疫苗。（高市府提供）
▲高雄市長陳其邁呼籲市民朋友，今天下午五點前，凡符合資格者一定要登記打疫苗。（高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-12 12:03:50｜2021-07-12 12:05:20

「今天下午五點之前疫苗意願登記即將截止!」高雄市長陳其邁今(12)日上午召開記者會特別拜託凡50歲以上和18歲以上第九類，包括重大傷病和高風險疾病的朋友，一定要在今天下午5點前完成疫苗意願登記，市府網站和他的臉書都有。他強調，不管是AZ、BNT疫苗保護力相當，疫苗打下去才有保護力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳其邁在記者會上當場示範上GOOLE網站上的預約系統登錄。（高市府提供）
▲陳其邁在記者會上當場示範上GOOLE網站上的預約系統登錄。（高市府提供）
陳其邁心急的說，疫苗已經講過很多次了，不論是AZ、BNT還是莫德納，對於有症狀感染的保護力兩劑之後保護力都插不多，疫苗沒打下去都不算，打下去才有保護力，對於有症狀和重症死亡，不論是那一種疫苗都一樣，趕快去打就對了，陳其邁也說，AZ在很多國家連英國女王都打，請大家放心幾乎所有的醫護同仁都打AZ 請大家不要懷疑，要建立群體免疫，拜託大家去打疫苗，萬一疫情又起大家又要搶打。  

陳其邁也表示，只要上GOOLE網站打上「意願登記」4個字就能到預約系統處理，他也提醒，這三周打的疫苗都是AZ，如果先前登記意願時只選擇莫德納，可能要到第四波才有可能會打得到，需等上好一段時間，因此想盡早接種的人可以上網，在「修改登記」選項進行修改，以利下周安排接種。

「COVID-19公費疫苗預約平台」由中央流行疫情指揮中心統籌規劃，目前開放符合資格的民眾進行意願登記，包含「第9類—高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患」以及「第6、8、10類—民國60年（含）以前出生者」，登記截止時間為7月12日下午5時，登記完成後，符合資格的市民，將在7月13日到7月15日之間，收到由1922發送的手機簡訊通知，再進一步登記預約疫苗施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.44%87.56%
2021-07-09-2021-07-13
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀