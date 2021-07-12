日本秋田縣物產交流　力挺屏東枋山芒果

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縣長潘孟安表示，雖然全球仍處於疫情嚴峻期間，但城市交流卻不受疫情影響而中斷，屏縣持續透過農產品外銷、視訊及文宣DM交流等型態，與各國城市保持良好互動關係，此次秋田縣自發性力挺屏東枋山芒果，除見證了台日友好情誼外，這也是首次秋田與屏東的實際物產交流。
負責此次採購計畫的秋田銀行子公司「詩國秋田株式會社」社長伊藤晋宏表示，秋田縣政府從以前就已將台灣列入重點國家，一直想將台灣好物介紹到秋田。希望透過購買芒果為辛苦的在地農民盡一份心力，並期望未來與屏東縣政府合作，將屏東一整年的好產品販售到秋田，同時，也深盼能介紹秋田縣的好產品給屏東縣的大家，彼此互相交流。
屏縣府傳播暨國際事務處表示，芒果是屏東重要的農產品，產地高達4千多公頃，這波疫情讓枋山芒果產業受到波及，謝謝熱心民眾及企業大力採購，也感謝秋田縣採買了500多公斤芒果力挺屏東果農，希望透過此契機，擴大未來和秋田縣的交流，讓日本人能更加認識屏東。
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