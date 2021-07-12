BNT採購已簽約　政院：兩單位無償捐贈、由中央統籌運用

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根據行政院公布的時程顯示，行政院在6月18日中午成立專案後，總統蔡英文就於同日下午接見台積電董事長劉德音及鴻海創辦人郭台銘，19日召開第一次專案會議、25日簽署前置作業的法律文件、7月9日進行採購及捐贈契約的簽署程序，並於7月11日下午4時由捐贈方與BNT完成簽約，當天晚間9點30分，捐贈單位就提交捐贈契約、11時由中央流行疫情指揮中心（CDC）完成完成捐贈契約簽署程序
羅秉成指出，兩個捐贈單位全力貢獻，加上專案小組的投入，建立合作模式，在短短半個月達成此項關鍵性的重要進展，而這次疫苗捐贈也符合蔡英文的「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送臺灣」3大原則，而台積電、鴻海更與政府達成「無償捐贈」、「中央統籌運用」兩共識。
至於捐贈的BNT何時能到貨？羅秉成說，在合約中，供貨期程只是預排，沒有拘束力，受限於國際疫苗供需、製造的情形，賣方不會願意承擔合約風險，捐贈方買的並非存貨或現貨，因此採購合約簽約後，採購合約簽署的兩個捐贈單位，會盡量和原廠要求，儘早出貨給台灣，現階段無法說明細節。
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