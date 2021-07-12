沒跟著小綠走　江啟臣：有中華民國憲法才有「九二共識」

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江啟臣今日與身兼國民黨中常委的新北市議員林金結、國民黨祕書長李乾龍、新北市議員黃永昌，前往土城醫院捐贈防疫的物資；針對國民黨將原定7月24日改選黨主席，但因受疫情的影響，將延後3個月舉行，卻引發爭議，江啟臣強調，現在不是選舉期間，更不是政黨競選的時候，是人民再過苦日子的時候，此時大家關心的是疫情、防疫。
江啟臣指出，疫情打亂人民的生活，黨內的民主程序，都照規定與制度，有疑問就問主管機關－內政部，請大家平常心看待；此外，因為疫情、三級警戒之故，而無法舉行黨主席的選舉，但中常會也有決議，一旦降至二級就會討論選舉的時程，「依規定、照制度、尊重中常會、有疑問的話問內政部」；現在要關心的是，「甚麼時候人民可以恢復正常生活？」「甚麼時候疫情可以結束？」
江啟臣認為，卓伯源是黨內優秀的人才，而卓伯源的見解，跟他去年全代會的主張不謀而合；他的兩岸論述在全代會講得很清楚，就是基於中華民國憲法的「九二共識」，強調中華民國的主體性，也強調「九二共識」、「一中各表」求同存異的重要性，中國國民黨是中華民國的開國的政黨，有中華民國才有中華民國憲法、有中華民國憲法才有兩岸的連結，也才有「一中各表」、「九二共識」。
江啟臣說，「九二共識」不是用喊的就有用，需要講清楚、讓人民接受與了解，這部分是過去這一年以來，黨中央一直在做的事情，也沒有所謂拋棄「兩岸和平」的主張、跟著小綠走；江啟臣重申，中國國民黨是中華民國的開國的政黨，是民進黨靠向中華民國跟著中國國民黨走，希望大家都回歸到台灣最大的公約數－「中華民國」。