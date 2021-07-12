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台積電鴻海買BNT疫苗　江啟臣：盼政府廣開大門接納善意

▲針對台積電、鴻海購買BNT疫苗捐贈，國民黨主席江啟臣呼籲政府廣開大門，接納善意。（圖／國民黨提供）
▲針對台積電、鴻海購買BNT疫苗捐贈，國民黨主席江啟臣呼籲政府廣開大門，接納善意。（圖／國民黨提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-12 12:26:03｜2021-07-12 12:55:04

鴻海、永齡基金會與台積電採購德國BNT（輝瑞）疫苗已完成簽約程序，行政院今（12）日也舉行記者會證實。對此，國民黨主席呼籲政府廣開大門，接納這些民間的善意與力量。

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江啟臣今日前往土城出席防疫物資捐贈典禮，會後聯訪談到鴻海與台積電採購德國BNT捐贈一事，他指出，國民黨在全台各地陸續送出醫療物資包括口罩、防護衣、面罩等，提供第一線基層醫護人員每天所需。我們會持續集結民間力量，一起幫忙醫護人員，共同渡過疫情難關。如同永齡基金會、台積電等已經正式簽署合約，購買1000萬劑BNT疫苗，相信民間力量無窮無限，希望政府廣開大門，接納這些民間的善意與力量。

有關藍營4縣市及工商團體購買疫苗的進度，江啟臣表示，包括南投、雲林、花蓮、台東等提出採購BNT疫苗的申請，也已經委託藥商在兩個禮拜前送件到衛福部，上週衛福部請藥商補文件，今天會去補件。之前申請的是500萬劑，其中，250萬劑是四個縣市購買量；另外250萬劑原本是工商協進會要採購，但遭行政院勸阻，最後就沒有繼續進行採購。

江啟臣表示，中央黨部將會尋找各界資源，希望能繼續採購這250萬劑，因為目前疫苗不夠，且BNT疫苗是唯一可提供12歲至18歲的青少年施打，且也接到許多身障團體陳情，身障人士沒排在優先施打之列，如果有機會獲得社會資源，補上這250萬劑BNT疫苗，希望能優先提供青少年與身障人士施打。

媒體詢問鴻海、台積電買到BNT，但上海復星發聲明說是買方捐「台灣地區」，是否有意圖吃豆腐之嫌？江啟臣表示，根據媒體揭露，大家都設法在採購過程中要將政治敏感性降到最低，回到單純商業機制的買賣。他強調，能取得疫苗、買到疫苗是最重要、最關鍵的；且與政府其他疫苗採購相較，這個採購還相對公開透明，合約內容很多都公開，政府是否也要公開採購莫德納、AZ、COVAX平台的合約？「340億元買疫苗預算是怎麼花的？迄今我們還不知道自主採購的疫苗何時會到？自主採購的到貨量比國際捐贈的慢太多，政府不主動說明，還挑人家毛病。」

江啟臣批評指出，民間力量感到很「切心」，怎麼一個政府可以如此「傲慢」？人民站出來幫政府的忙，解燃眉之急，人命關天之際，政府還有時間說風涼話？挑三撿四、吹毛球疵嗎？這1000萬劑對台灣人民很重要，政府買到不到，搞了老半天還是繞回原點，多拖了幾個月。他表示，民間不到三個禮拜的時間就可以買到，為什麼政府做不到？如果去年政府可以拋棄相關的意識型態，大家今年就不用這麼辛苦！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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