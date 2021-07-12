中國版51區曝光？外媒：中國於新疆興建秘密實驗基地

美國航太科技公司Maxar Technologies日前公布衛星照片顯示，在中國新疆發現神秘機場，正在興建約12座大型建築物，而機場還有近5公里超長大型跑道。有美國媒體指出這是中國版「51區」，引起外界討論。





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根據美國《國家公共廣播電台》（NPR)報導，Maxar Technologies公布的衛星照片顯示，中國新疆馬蘭附近的羅布泊沙漠一座有著5公里大型跑道的機場，周邊正在興建12座大型混泥土建築物。根據了解，這座機場位於新疆羅布泊前核武器試驗場的邊緣地區，2016年時就已經出現。





▲衛星照片拍到羅布泊沙漠出現約5公里跑道。（圖／翻攝自MAXR）

相關報導指出，機場周邊的12座建築物，從2020年夏季開始興建工程，雖然目前不清楚用途，報導指出與其他中國軍方設施類似，可能是官員辦公室或住宿建築。觀察人士指出，羅布泊空軍基地缺乏永久性住宿建築，這項最新工程可能代表著轉化為永久軍事設施的標誌性改變，預期未來可能會出現更多活動。





▲比對衛星照片，跑到附近出現了建築物。（圖／翻攝自MAXR）

但巧合的是，美國研究人員掌握到中國2020年在該機場降落一架「太空飛行器」，與12座建築物的興建工程開始時間點接近。雖然無法確定太空飛行器外觀細節，但它類似於美國太空梭，體積相對較小。外媒指出，當地可能會作為秘密實驗基地，進行無人機、人工智慧和各式飛行儀器的測試，類似於美國內華達州的「51區」。





軍事雜誌《戰區》（The War Zone）更指出，馬蘭空軍基地日前出現解放軍無人機原型，跑道上還有一架載人J-16戰鬥機，引起外界注意。《戰區》軍事專家羅格威（Tyler Rogoway）表示，這可能是無人駕駛或有人駕駛的戰機衍生品，正在進行測試，或是在進行有人、無人空中團隊相關的計畫」。





《戰區》暗示，中國可能正在進行人工智慧融合計畫，類似於美國無人機智慧平台「空中博格」（Skyborg），並且將此項目稱為「智能勝利」（Intelligence Victory）。





「51區」是位於美國內華達州南部的一個區域，這個區域的美國空軍基地被外界認為是用來秘密進行飛行器的研發以及測試。經常被與不明飛行物體牽扯在一起，因此聞名於世。



