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宋承憲《VOICE4》抓人受傷　機智醫生柳演錫：來我醫院吧

▲《機智醫生生活2》柳演錫（右）幽默向宋承憲喊話，若在《VOICE 4》拍戲中途受傷，可以去他醫院治療。（圖／tvN）
▲《機智醫生生活2》柳演錫（右）幽默向宋承憲喊話，若在《VOICE 4》拍戲中途受傷，可以去他醫院治療。（圖／tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-12 12:38:59

韓劇《VOICE 4》故事白熱化，大魔王李奎炯在第8集中，持斧頭殺害檢察官的女兒，隨後裝進行李箱，手法相當殘忍，過程中更1秒變換人格，演技讓人佩服。該劇男主角宋承憲劇中武打戲都親自上陣，令劇組讚嘆不已，讓正在拍攝《機智醫生生活2》的柳演錫幽默表示，如果受傷可以去他醫院治療，相當逗趣。 

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▲李奎炯劇中殺人手法殘忍。（圖／myVideo）
▲李奎炯劇中殺人手法殘忍。（圖／myVideo）
最新一集中，擁有四種人格的連續殺人魔雜技人（李奎炯 飾），手持斧頭殘忍殺害被他囚禁在家的少女，過程中他人格瞬間切換，演技令人毛骨悚然，眼神、表情和聲音都在一秒內判若兩人，一下是輕聲細語的斯文男、一下卻是聲音低沉的殘暴性格者，完美演繹瘋邪的變態殺人魔。 

製作組表示：「劇中董方民（李奎炯角色名）是一個很難由同一名演員演出的角色，但李奎炯用扎實的演技成功塑造不同人格，因為是他才能做到。請觀眾期待李奎炯的表現，之後還會有更讓人大吃一驚的殘酷演出！」 

男主角宋承憲在劇中同樣有亮眼表現，他每一集都充滿大量動作戲，從幕後花絮中，可看到他幾乎都是親自上陣演出，包括撞破車窗逃生、激烈扭打、追逐槍戰等，還能一肩扛起男人近身搏鬥，好體能和俐落身手讓劇組人員都相當佩服。 

宋承憲也展現演藝圈好人緣，在拍攝期間，他的好友李秉憲、蘇志燮、李棟旭、柳演錫等都紛紛送上應援餐車。其中，近來在拍攝《機智醫生生活2》的柳演錫，還打趣在餐車上留言寫道：「Derek Jo警察大人加油！如果在抓犯人時受傷的話，請來我們醫院治療喔！」讓粉絲會心一笑。《VOICE 4》每週六日、《來魔女食堂吧》7月16日起每週五皆在myVideo播出。

▲柳演錫送應援餐車給宋承憲加油打氣。（圖／宋承憲IG）
▲柳演錫送應援餐車給宋承憲加油打氣。（圖／宋承憲IG）
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