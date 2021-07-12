捐總統給海地說惹議　江啟臣：蔡英文該看一下人民的憤怒

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至於前彰化縣長卓伯源宣布參選黨主席的議題，江啟臣表示，疫情打亂人民的生活，而非是黨內民主程序。黨內民主程序一直照規定、照制度，有疑問就問主管機關內政部，現在因為疫情關係，三級警戒無法進行選舉，中常會也決定一旦降為二級就會討論選舉時程，我們會依規定、照制度、尊重中常會，大家也會平常心看待，現在應該關心的是人民何時能回復正常生活？何時疫情能結束？
江啟臣表示，卓前縣長是黨內優秀人才，其提出來的見解和他在全代會提出來的主張是不謀而合的。他提出現階段國民黨的兩岸論述很清楚，是基於中華民國憲法的九二共識，一方面強調中華民國的主體性，二方面強調九二共識、一中各表、求同存異的重要性，因為中國國民黨是中華民國的開國政黨，有中華民國才有中華民國憲法，也才有兩岸的連結，也才有一中各表，也才有九二共識。我們要把這個部分講清楚，讓人民了解。九二共識不是用喊的就有用，要講清楚讓人民能接受、能了解。沒有所謂拋棄兩岸和平的主張、更無所謂跟著小綠走。
江啟臣強調，中國國民黨是中華民國開國政黨，是民進黨靠向中華民國，跟著國民黨走，希望大家回歸台灣目前最大的公約數，就是中華民國。
至於內部民調顯示民進黨支持度下滑，但國民黨並未提升，江啟臣認為，疫情期間，大家關心的都是疫情、防疫，現在不是選舉期間，也不是政黨競選的時候，是人民在過苦日子的時候，所以國民黨執政14個縣市首長每天戰戰兢兢，以防疫為重。以新北市長侯友宜為例，每天很辛苦，表現有目共睹；台中市長盧秀燕也是很認真，人民有高度肯定，其他國民黨執政縣市首長表現都深獲肯定，他們用專業、科學防疫，得到人民支持與認同，不輸給其他地方。國民黨中央黨部會全力支持執政的縣市首長，希望達到人民共同期待，早日恢復正常生活。
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