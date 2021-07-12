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捐總統給海地說惹議　江啟臣：蔡英文該看一下人民的憤怒

▲國民黨組發會主委李哲華酸要把台灣總統蔡英文捐給海地，引發綠營批判。國民黨主席江啟臣表示，蔡英文總統應該看一下人民為何這麼憤怒？應自己檢討。(資料照／記者呂炯昌攝)
▲國民黨組發會主委李哲華酸要把台灣總統蔡英文捐給海地，引發綠營批判。國民黨主席江啟臣表示，蔡英文總統應該看一下人民為何這麼憤怒？應自己檢討。(資料照／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-12 13:02:10

海地總統摩依士(Jovenel Moïse)上周在官邸遭暗殺，國民黨組發會主委兼高雄市黨部主委李哲華酸要把台灣總統蔡英文捐給海地，引發綠營批判。國民黨主席江啟臣對此回應表示，蔡英文總統應該看一下人民為何這麼憤怒？應該要自己檢討。

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江啟臣今（12）日前往土城出席防疫物資捐贈典禮，會後聯訪時被問到捐總統給海地說惹議，江啟臣指出，最近對政府不滿的言論非常多，人民除了面對三級警戒被關在家裡之外，還要面對對政府不滿的情緒沒辦法抒發的問題。網路上很多人民抒發心裡的怨與憤恨，蔡總統應該看一下人民為何這麼憤怒？應該要自己檢討？並非策動網軍1450來打擊人民，不給人民發洩憤怒的機會。網路上看到不滿意的，就關掉、刪掉，回歸媒體給蔡總統的封號，這就是「民選獨裁」！

至於前彰化縣長卓伯源宣布參選黨主席的議題，江啟臣表示，疫情打亂人民的生活，而非是黨內民主程序。黨內民主程序一直照規定、照制度，有疑問就問主管機關內政部，現在因為疫情關係，三級警戒無法進行選舉，中常會也決定一旦降為二級就會討論選舉時程，我們會依規定、照制度、尊重中常會，大家也會平常心看待，現在應該關心的是人民何時能回復正常生活？何時疫情能結束？

江啟臣表示，卓前縣長是黨內優秀人才，其提出來的見解和他在全代會提出來的主張是不謀而合的。他提出現階段國民黨的兩岸論述很清楚，是基於中華民國憲法的九二共識，一方面強調中華民國的主體性，二方面強調九二共識、一中各表、求同存異的重要性，因為中國國民黨是中華民國的開國政黨，有中華民國才有中華民國憲法，也才有兩岸的連結，也才有一中各表，也才有九二共識。我們要把這個部分講清楚，讓人民了解。九二共識不是用喊的就有用，要講清楚讓人民能接受、能了解。沒有所謂拋棄兩岸和平的主張、更無所謂跟著小綠走。

江啟臣強調，中國國民黨是中華民國開國政黨，是民進黨靠向中華民國，跟著國民黨走，希望大家回歸台灣目前最大的公約數，就是中華民國。

至於內部民調顯示民進黨支持度下滑，但國民黨並未提升，江啟臣認為，疫情期間，大家關心的都是疫情、防疫，現在不是選舉期間，也不是政黨競選的時候，是人民在過苦日子的時候，所以國民黨執政14個縣市首長每天戰戰兢兢，以防疫為重。以新北市長侯友宜為例，每天很辛苦，表現有目共睹；台中市長盧秀燕也是很認真，人民有高度肯定，其他國民黨執政縣市首長表現都深獲肯定，他們用專業、科學防疫，得到人民支持與認同，不輸給其他地方。國民黨中央黨部會全力支持執政的縣市首長，希望達到人民共同期待，早日恢復正常生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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