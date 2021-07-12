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「最佳綠葉」高振鵬91歲逝世　從影半世紀獲金鐘獎肯定

▲男星高振鵬91歲逝世。（圖／大愛提供）
▲男星高振鵬91歲逝世。（圖／大愛提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-12 12:57:03｜2021-07-12 13:01:08

資深演員高振鵬7月5日晚間在慈濟醫院，睡夢中安詳辭世，享耆壽91歲。因為疫情的關係，太太和一對兒女只舉辦了簡單的家祭。高振鵬從22歲開始擔任演員，演戲超過半世紀，2002年以大愛劇場單元劇《人間有愛》第一次入圍金鐘獎，就拿下最佳男配角的殊榮，2018年榮獲金鐘獎特別貢獻獎，一輩子沒有擔任過男主角，高振鵬感言致詞的名言就是「好戲是不能沒有綠葉來襯托的」。

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▲高振鵬（左）從影超過半世紀。（圖／大愛提供）
▲高振鵬（左）從影超過半世紀。（圖／大愛提供）
高振鵬1949年原本是在上海讀書的大學生，跟4個同學規劃搭船到台灣旅行1個月，沒想到遇上國共內戰回不了家，1951年加入陸軍藝工隊展開這一生的演藝生涯。等到1988年回到老家聽兩個姊姊說才知道，家人因為沒有說出高振鵬的下落，父母兄長在紅衛兵時期紛紛落難，對自己當年因為貪玩給家裡帶來浩劫，相當自責。

▲高振鵬榮獲金鐘獎肯定。（圖／大愛提供）
▲高振鵬榮獲金鐘獎肯定。（圖／大愛提供）
過去只有三台的年代，高振鵬在中視服務還拿到中視頒發「演員榮譽證」，總共只有10個人得到，以及獲得「工作楷模獎」，都彰顯了他認真投入的精神。從22歲開始擔任演員、電影興盛期還擔任過10年的造型化妝師、11年的電影配音員、7年的電影副導演，人生除了「戲人生」這條路，還有「做公益」這條路，高振鵬說：「我會永遠做一個敬業的演員，另外，慈濟志工公益的這條路，我也秉持著一句話，那就是，哪裡需要我，我就到哪，我會做到人生盡頭。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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