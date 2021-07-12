「最佳綠葉」高振鵬91歲逝世　從影半世紀獲金鐘獎肯定

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高振鵬1949年原本是在上海讀書的大學生，跟4個同學規劃搭船到台灣旅行1個月，沒想到遇上國共內戰回不了家，1951年加入陸軍藝工隊展開這一生的演藝生涯。等到1988年回到老家聽兩個姊姊說才知道，家人因為沒有說出高振鵬的下落，父母兄長在紅衛兵時期紛紛落難，對自己當年因為貪玩給家裡帶來浩劫，相當自責。
過去只有三台的年代，高振鵬在中視服務還拿到中視頒發「演員榮譽證」，總共只有10個人得到，以及獲得「工作楷模獎」，都彰顯了他認真投入的精神。從22歲開始擔任演員、電影興盛期還擔任過10年的造型化妝師、11年的電影配音員、7年的電影副導演，人生除了「戲人生」這條路，還有「做公益」這條路，高振鵬說：「我會永遠做一個敬業的演員，另外，慈濟志工公益的這條路，我也秉持著一句話，那就是，哪裡需要我，我就到哪，我會做到人生盡頭。」
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