中國官媒外宣轉變策略　英媒揭大打「網紅YouTuber戰略」

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包括《BBC》前駐中國記者沙磊（John Sudworth）以及獨立新聞等媒體，都對新疆地區大規模侵犯人權有相關報導，《BBC》指出，網路影音平台上，最近不少非中國人經營的不同頻道，都出現了論調非常相似的影片，這些內容旨在反駁獨立媒體對中國新疆維吾爾族人的遭遇調查。類似頻道經營者包括英僑瓊斯（Barrie Jones）、萊特福特（Jason Lightfoot）和巴雷特父子團隊（Lee and Oli Barrett）等人。
這些頻道原本大多專注於分享在中國的日常生活，但最近內容出現明顯轉變，一眾YouTuber、網紅開始堅定捍衛中國在新冠肺炎（COVID-19）防治、新疆香港議題上的論述。而這些支持中國官方的YouTuber，不久之後都出現在中國央視新聞內容中，巴雷特還被列為CGTN的特約撰稿人。
《BBC》指出，李‧巴雷特父子曾經多次接受中國政府贊助，李‧巴雷特在一部影片中提到，中國國際廣播電台（China Radio International）等機構透過提供交通、機票與住宿費用，與父子倆合作，讓他們在媒體上發表有利評論。但巴雷特後來透過郵件向《BBC》否認相關報導。
中國政府支助旅行費用，換取有利宣傳的指控遭到這些YouTuber的否認，但這些親中國的影片常常被傳至中國政府社群帳號，得到中國政府的支持。以瓊斯（Barrie Jones）為例，他們影片不只被傳到CGTN的YouTube頻道上，更被中國外交部拿來當反駁西方對新疆報導的素材。
《BBC》報導提到，另人憂心的是，有越來越多外國人參與中國官媒的「大外宣」。CGTN網站上顯示，該媒體在全球擁有超過700名「全球特約撰稿人」。中國官媒的目標是進一步擴大網紅、YouTube社群，多個匿名消息指，CGTN現在將利用「網紅和有影響力人士」來作為「反擊」外國媒體的重要手段，為此內部還成立了一個「網紅部門」，負責聯繫外籍人士合作製作影片，最近還計畫派外國人到新疆進行宣傳。
由於YouTube被擋在中國網路長城外，這些有著許多簡體字回應、高點閱率的影片到底都誰在看？澳大利亞網絡安全研究員波特（Robert Potter）分析，雖然一些影片吸引了真實的觀點和支持，但有證據表明，某些帳號是經過機器人刻意推廣的，一些假新聞網站還會貼出這些親中YouTube的影片刷點閱率。
《BBC》指出，被稱為「五毛」的中國「鍵盤大軍」可能也是背後的推手。在香港2019年爆發反送中運動期間，推特（Twitter）、臉書（Facebook）和YouTube都遭到「五毛」大舉入侵、到處散佈假消息。谷歌（Google）公司認為，背後有人試圖掩蓋五毛帳號的來源。