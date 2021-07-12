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談BNT價格、施打對象　陳時中一次說明白

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為施打疫苗示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為施打疫苗示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-12 15:23:01

台積電與鴻海永齡基金會完成簽約，各採購500萬劑的原廠BNT疫苗並捐贈疾管署，但大家對於購買價格都很有興趣。為此，指揮官陳時中今（12）日表示，「以前的眼睛，看不到現在的結果」，指疫苗價格跟時空背景、數量都有關係，且全球疫苗價格合約中都是保密的。而他也說，未來預約平台將納入BNT選項，但仍要看到貨時間，且施打對象可能以學生為主。

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台積電與鴻海永齡基金會，各採購500萬劑的原廠BNT疫苗並捐贈疾管署，行政院也證實完成契約簽屬程序，指公部門、民間單位共同努力，才能在半個月時間達成專案階段性重要進展。

行政院表示，是先由兩企業單位委託裕利醫藥，向原廠代理商香港復星購買，另由BNT德國原廠出具確認書以確保德國製造、直送台灣。完全秉持原廠製造、原廠標籤與直送台灣三原則。同時達成全部無償捐贈、中央統籌運用兩共識。

但BNT疫苗價格引發各界熱議，有人認為比政府之前談的或其他品牌便宜。為此，上午行政院指出採購價格是由兩企業主導，行政院不便談論。而指揮官陳時中今日則說「以前的眼睛，看不到現在的結果」，指疫苗價格跟購買的時空背景、數量都有關係，很難去做前後的比較或品牌的比較，況且合約中的價格都是保密的。

至於BNT疫苗選項，什麼時候會在疫苗預約平台上可以勾選？陳時中說未來有機會讓大家複選，但仍要看疫苗進來的時間，還說如果時間允許自己會去接機，畢竟這是一件很有意義的事情。

媒體提問，台積電、鴻海永齡捐贈疫苗，有沒有保留一些給企業員工？上午行政院指兩企業是全部無償捐贈、中央統籌運用兩共識。但陳時中表示，還沒有談到這個問題，目前他們都是以貢獻社會的角度來做，也不是不能夠談，但目前沒有談到。另外，BNT進來台灣，上頭會印「復必泰」嗎？陳回應，東西還沒進來前都不知道。

至於BNT疫苗施打對象？陳時中表示，目前AZ沒有開放給學生青少年，而國外BNT有開放給學生，在目前沒有其他疫苗可供青少年施打的狀況下，當然BNT進來台灣會優先留給學生施打接種。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月12日累計14017例。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月12日累計14017例。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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