談BNT價格、施打對象　陳時中一次說明白

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行政院表示，是先由兩企業單位委託裕利醫藥，向原廠代理商香港復星購買，另由BNT德國原廠出具確認書以確保德國製造、直送台灣。完全秉持原廠製造、原廠標籤與直送台灣三原則。同時達成全部無償捐贈、中央統籌運用兩共識。
但BNT疫苗價格引發各界熱議，有人認為比政府之前談的或其他品牌便宜。為此，上午行政院指出採購價格是由兩企業主導，行政院不便談論。而指揮官陳時中今日則說「以前的眼睛，看不到現在的結果」，指疫苗價格跟購買的時空背景、數量都有關係，很難去做前後的比較或品牌的比較，況且合約中的價格都是保密的。
至於BNT疫苗選項，什麼時候會在疫苗預約平台上可以勾選？陳時中說未來有機會讓大家複選，但仍要看疫苗進來的時間，還說如果時間允許自己會去接機，畢竟這是一件很有意義的事情。
媒體提問，台積電、鴻海永齡捐贈疫苗，有沒有保留一些給企業員工？上午行政院指兩企業是全部無償捐贈、中央統籌運用兩共識。但陳時中表示，還沒有談到這個問題，目前他們都是以貢獻社會的角度來做，也不是不能夠談，但目前沒有談到。另外，BNT進來台灣，上頭會印「復必泰」嗎？陳回應，東西還沒進來前都不知道。
至於BNT疫苗施打對象？陳時中表示，目前AZ沒有開放給學生青少年，而國外BNT有開放給學生，在目前沒有其他疫苗可供青少年施打的狀況下，當然BNT進來台灣會優先留給學生施打接種。
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