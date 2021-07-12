BNT由CDC緊急授權、專案輸入許可 羅秉成：最可行且最快
台積電與永齡基金會已與上海復興的香港子公司完成疫苗採購合約，未來將由中央流行疫情指揮中心（CDC）出面向BNT原廠取得些關文件，進行EUA及專案輸入許可，行政院發言人羅秉成表示，由CDC出面的方式最可行且最快。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-12 13:24:01｜2021-07-12 13:58:57
羅秉成表示，台積電與永齡的專案，是參考日本政府捐贈台灣AZ疫苗的模式，在這個模式裡，就是由政府部門來做EUA的申請跟專案輸入許可，這樣的安排，第一符合國際疫苗大廠只提供疫苗給政府使用的條件；第二、符合專案「由中央統籌運用」的原則；第三、這是最可行且最快的方式。
羅秉成說，在國際上，疫苗賣給私人企業幾乎是絕無僅有的，政府與兩捐贈單位共同去創造出具有可行性的模式已是難能可貴，只有民間力量老實說做不到，沒有政府公權力的支持也做不到，一定是公私協力才有機會做到，由CDC來做EUA跟專案輸入許可，這就是政府用公權力支持疫苗採購、捐贈專案推動的最好證明。現在合約簽了，後續EUA的申請還需要原廠提供相關文件進行審查，政府會繼續執行相關工作。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。