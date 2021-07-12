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未來加購次世代莫德納疫苗　政院：慈濟後無其他專案必要

▲行政院發言人羅秉成12日表示，政府未來會加購1,500萬劑次世代莫德納疫苗。（圖／行政院提供）
▲行政院發言人羅秉成12日表示，政府未來會加購1,500萬劑次世代莫德納疫苗。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-12 13:31:27｜2021-07-12 13:58:41

行政院發言人羅秉成今（12）日表示，除了原本商購的505萬劑莫德納疫苗外，政府將在明、後年預計至少加購1,500萬劑次世代莫德納疫苗，確保數量穩定，在慈濟專案後應該沒有再成立其他專案的必要。

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羅秉成在今日召開的「BNT原廠疫苗捐贈專案說明」記者會中指出，若台積電、鴻海與永齡專案及慈濟專案都能順利執行的話，預計年底前會有一定數量的BNT疫苗供給國內使用。

此外，羅秉成也說，除了原本商購的505萬劑莫德納疫苗外，政府將尋求加購一定數量的莫德納疫苗，明、後年預計至少購買1,500萬劑次世代莫德納疫苗，目前已經在進行相關作業程序，應該沒有在成立其他專案的必要，若還有今年沒到貨的BNT疫苗，也會規劃在明年的疫苗施打計畫，會盡各種努力確保疫苗數量穩定、保護國人健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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