BNT採購合約遭矮化？政院：相信捐贈方不會、也沒這麼做
上海復興在昨日宣布與台積電、永齡基金會已完成合約簽署的公告中提到，所售疫苗將被買方捐贈予「台灣地區」疾病管制機構用於當地接種，遭外界質疑被矮化；行政院發言人羅秉成在今（12）天的記者會中表示，這個專案的合約分為兩部分，中央流行疫情指揮中心（CDC）簽署的捐贈合約一定是用官方的正式名稱，至於採購契約的部分，相信捐贈方不會，也沒有做出有損國格的事。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-12 13:58:09
羅秉成說，原則上政府相關部會、機關在對外簽署相關契約時，一定是使用正式的官方名稱，不會有損國格、矮化政府的情況發生，在簽約過程中，相信兩個捐贈單位不會，也沒有做出這樣的事。
羅秉成表示，在整個締約過程中，合約分成兩部分，一部分是採購契約，由兩捐贈單位直接去跟上海復興的香港子公司進行商業磋商與談判，CDC並不是採購契約的當事人。而上海復興的公告，僅是該公司根據當地相關規定所發布公告，與台灣政府無關。
至於採購過程中，中國是否下指導棋、干涉合約內容？羅秉成則說，由於是捐贈方和上海復興談判，過程中有沒有其他因素的干擾，政府不得而知，也無從了解，但政府也不想加以猜測、影射，畢竟能夠順利完成契約，能讓BNT疫苗進入台灣是所有人共同追求的目標，並再次強調CDC在贈與合約的簽署的中一定是用正式名稱。
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