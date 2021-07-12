手寫信揭祕！李小龍吸毒成癮　老婆求好友運毒到香港

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報導指出，李小龍1969年起到過世前，常寫信給演員勞勃貝克（Robert Baker），請對方寄大麻、古柯鹼、迷幻藥（LSD）等毒品。1972年，李小龍在香港拍電影《龍爭虎鬥》，他寫信給勞勃，要好友寄「大量的古柯鹼」，解釋自己整天精神恍惚，吸一點古柯鹼可以幫助他進入新片的角色。
1973年4月14日，李小龍的妻子琳達（Linda Lee Cadwell）代寫信給勞勃索取毒品，當時信裡寫道：「不要擔心李小龍吸食古柯鹼，他不會過量。」隔月10日，李小龍在片場幫電影配音時，突然出現嘔吐、抽筋、呼吸困難等癲癇症狀，並陷入半昏迷，所幸送醫搶救後康復出院，未料，2個月後仍撒手人寰。
這些信件將在美國達拉斯遺產拍賣會競標，拍賣會發言人說：「李小龍是有史以來最有影響力的武術家，也是20世紀流行文化的象徵，這些信件表明他保守著一個爆炸性的秘密。」（編輯：楊穎軒）
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