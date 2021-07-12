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手寫信揭祕！李小龍吸毒成癮　老婆求好友運毒到香港

▲李小龍傳出生前曾吸食多種毒品。（圖／劇照）
▲李小龍傳出生前曾吸食多種毒品。（圖／劇照）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-12 14:03:19｜2021-07-12 14:16:15

傳奇巨星李小龍1973年7月20日猝逝在豔星丁佩床上，享年32歲，化驗報告顯示其死於「對頭痛藥物（Equagesic）過敏」，不過死因至今仍眾說紛紜。近日英國《太陽報》公開40封祕密信件，披露李小龍生前吸毒成癮，還託好友從美國運毒到香港。

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▲▼李小龍吸毒傳聞沒斷過，當年驗屍解剖也發現他胃部有少量大麻。（圖／劇照）
▲▼李小龍吸毒傳聞沒斷過，當年驗屍解剖也發現他胃部有少量大麻，不過大麻並非其致死主因。（圖／劇照）
▲▼李小龍吸毒傳聞沒斷過，當年驗屍解剖也發現他胃部有少量大麻。（圖／劇照）
報導指出，李小龍1969年起到過世前，常寫信給演員勞勃貝克（Robert Baker），請對方寄大麻、古柯鹼、迷幻藥（LSD）等毒品。1972年，李小龍在香港拍電影《龍爭虎鬥》，他寫信給勞勃，要好友寄「大量的古柯鹼」，解釋自己整天精神恍惚，吸一點古柯鹼可以幫助他進入新片的角色。

1973年4月14日，李小龍的妻子琳達（Linda Lee Cadwell）代寫信給勞勃索取毒品，當時信裡寫道：「不要擔心李小龍吸食古柯鹼，他不會過量。」隔月10日，李小龍在片場幫電影配音時，突然出現嘔吐、抽筋、呼吸困難等癲癇症狀，並陷入半昏迷，所幸送醫搶救後康復出院，未料，2個月後仍撒手人寰。

▲李小龍的妻子琳達（右）和女兒李香凝。（圖／美聯社）
▲李小龍的妻子琳達（右）和女兒李香凝。（圖／美聯社）
這些信件將在美國達拉斯遺產拍賣會競標，拍賣會發言人說：「李小龍是有史以來最有影響力的武術家，也是20世紀流行文化的象徵，這些信件表明他保守著一個爆炸性的秘密。」（編輯：楊穎軒）

▲▼李小龍寫給勞勃貝克的親筆信（上圖），妻子琳達也曾代夫寫信索毒（下圖），而今這些信件在跳蚤市場被發現。（圖／翻攝太陽報）
▲▼李小龍寫給勞勃貝克的親筆信（上圖），妻子琳達也曾代夫寫信索毒（下圖），而今這些信件在跳蚤市場被發現，未來將被拍賣。（圖／翻攝太陽報）
▲▼李小龍寫給勞勃貝克的親筆信（上圖），妻子琳達也曾代夫寫信索毒（下圖），而今這些信件在跳蚤市場被發現。（圖／翻攝太陽報）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

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