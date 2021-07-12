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成龍、洪金寶眼中的「替身王」！香港最拚命特技演員是他

▲錢嘉樂有「最拚命的特技演員」之稱。（圖／錢嘉樂、港劇貓微博）
▲錢嘉樂有「最拚命的特技演員」之稱。（圖／錢嘉樂、港劇貓微博）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-12 14:20:07｜2021-07-12 14:43:39

55歲的港星錢嘉樂目前擔任電影動作指導，曾因電影《古惑仔》、《封神榜》廣為人知，事實上，他曾當過成龍、洪金寶等人的替身，「替身王」稱號屹立不搖。除了在香港的武術指導界裡獨當一面之外，錢嘉樂也是名副其實「最拚命的特技演員」，還曾流傳過一句：「如果這個動作連錢嘉樂做不到，那就不要設計了。」

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▲錢嘉樂在《封神榜》飾演楊戩。（圖／會火微博）
▲錢嘉樂在《封神榜》飾演楊戩。（圖／會火微博）
錢嘉樂的哥哥錢小豪是著名的武打演員，由於錢嘉樂從小不愛讀書，哥哥決定帶他進入片場做替身，畢竟身手不錯，所以錢嘉樂很快就獲得許多機會，但礙於年紀太小，只能以散工的形式遊走在各大片場，直到1983年，錢嘉樂獲得電影《A計劃》的拍攝邀約，當年才17歲的他，被洪金寶挖掘進入洪家班，成為裡頭最年輕的武師，這才開始改變他的一生。

▲錢嘉樂（右）擔任成龍替身。（圖／大弟子LEO微博）
▲錢嘉樂（右）擔任成龍替身。（圖／大弟子LEO微博）
▲錢嘉樂（左）的哥哥錢小豪（右）是著名的武打演員。（圖／娛樂新聞集中營微博）
▲錢嘉樂（左）的哥哥錢小豪（右）是著名的武打演員。（圖／娛樂新聞集中營微博）
「不管有多高難度，就沒有他完不成的動作」，無論是迴旋踢、高難度跳躍動作，錢嘉樂總能完美呈現，隨後就為成龍、洪金寶、元彪和劉德華等人的替身。另外，錢嘉樂也因電影《龍的心》、《殭屍叔叔》開始挑戰演員之路，不僅能在武術指導界大顯身手，還可以在大螢幕前和其他人相互飆戲。不過沒有武打演員不受傷，錢嘉樂曾在拍攝《龍的心》時差點喪命，擔任替身的他需要從二樓往下跳，沒想到因為太過猛烈，沒有成功落在帳篷上，整個人直接朝地面摔傷，讓他在心中留下不小陰影。

錢嘉樂的演藝生涯備受關注，曾憑著《車手》、《寒戰》等電影，入圍香港電影金像獎最佳動作指導獎，更受到金馬獎的肯定，甚至創立了「錢家班」。從年輕的一步一腳印，到現在滿滿的成就，錢嘉樂勤奮、真誠的態度，至今仍獲得無數前輩的讚賞。（編輯：侯家瑜）

▲錢嘉樂曾獲得金馬獎肯定。（圖／新浪娛樂微博）
▲錢嘉樂曾獲得金馬獎肯定。（圖／新浪娛樂微博）
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