COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

輕軌大順路段圍設進度超前　林欽榮：降低交通衝擊

▲林欽榮表示，大順路開挖施工不影響沿線雨豆樹，後續箱涵維護時也不佔用車道。（圖／高市府捷運局提供）
▲林欽榮表示，大順路開挖施工不影響沿線雨豆樹，後續箱涵維護時也不佔用車道。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-07-12 18:30:00

輕軌二階於大順路段整備工作，分為A、B、C、D四工區，總計圍設路段長度達2120m，截至目前為止已完成A、B及D工區共1820m，進度達85.8%，圍籬架設設後接續進場老舊雨水箱涵改建工程，副市長林欽榮今（12）日上午親赴新上國小前現場視察，聽取捷運局箱涵改建工程方案及交維措施、工務局龍德新路拓寬工程簡報，並要求捷運局、交通局及警察局交通大隊相互配合持續滾動檢討交通維持措施，即時解決用路人的不便，將輕軌施工對交通衝擊降到最低。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲輕軌二階大順路段整備工作，分為A、B、C、D四工區，總計圍設路段長度達2120m。（（圖／高市府捷運局提供）
▲輕軌二階大順路段整備工作，分為A、B、C、D四工區，總計圍設路段長度達2120m。（（圖／高市府捷運局提供）
捷運工程局表示，B工區施工路段長度約300公尺，市府團隊延續A工區（大順路段(龍勝~博愛路) ）及D工區（大順路段(大昌消防隊~建興路) ）的施工交維經驗，通力緊密合作下，圍籬工程提前於週六（7/10）下午完成，圍設後人行步道規劃於臨校側，特別採用透空式甲種圍籬，沿線也將配合增加照明設備及監視器，以維護學童及行人安全，並沿用中博高架橋拆除改道經驗，於周邊重要路口已設置施工改道及交通導引牌面，提供用路人改道資訊。

交通局智慧運輸中心統計，B工區大順二路段監控數據顯示，工區沿線周邊整體假日車流量較施工前假日減少約9%、較疫情三級警戒前假日減少約30%，另目前已在施工的A工區，假日周邊整體車流量較施工前假日減少約38%。D工區，假日周邊整體車流量較施工前假日減少約14%、較疫情三級警戒前假日減少約29%。各工區整體平均旅行速率與施工前差異不大，仍可維持穩定在D級(替代道路約為C-D級)的服務水準。大順路各工區於工期的旅行速率變化，A區達21.3 Km/hr，上升8%，B區為23.2 Km/hr，也上升6%，D區則為23.4 Km/hr，上升3%。

警察局交通大隊也配合於施工區域重要路口(大順路/博愛路、大順路/自由路、大順路/河堤路、大順路/民族路、大順路/龍德新路)以及周邊替代道路路口（自由路/龍德新路、自由路/同盟路、自由路/明誠路、民族路/明誠路)派遣員警交通崗4名、協勤義交17名加強交通疏導、協助引導用路人改走替代道路，另增派巡邏警組3組梭巡排除違規停車，並預置拖吊車2部，感謝市民朋友配合下，上下班交通尖峰時段整體車流大致運行順暢。

▲林欽榮表示，大順路一、二路段的輕軌二階工程分區段已陸續啟動。（圖／高市府捷運局提供）
▲林欽榮表示，大順路一、二路段的輕軌二階工程分區段已陸續啟動。（圖／高市府捷運局提供）
林欽榮表示，自今年5月份以來，大順路一、二路段的輕軌二階工程分區段已陸續啟動，分區施工的最大考量是優先辦理大順路面下方老舊排水箱涵改建。上週末輕軌團隊進場完成B工區（大順路段自由路至河堤路）工程圍籬架設，在累積A、D工區施作經驗上，本次B工區臨路側圍籬僅花費1個工作日，並於當日下午4時左右完成，大幅超越原本設定工作期程，對於後續輕軌整體進度樂觀看待。

大順一路自博愛路至民族路係屬東西向車行往來重要道路，沿線有好市多及義享天地等大賣場，市府再次檢視整體區域車流，規劃以拓寬龍德新路方式作為大順路替代道路，另因輕軌B工區兩側住家不多，加上龍華國中及新上國小前方仍有足夠退縮地空間，經過捷運局與水利局現勘，將原道路中央管涵優化調整為側溝式箱涵（臨學校側）取代，此方案僅需使用道路路邊停車格至學校退縮地架設圍籬施工，除了可維持既有雙向2快1慢車道數，開挖施工亦不影響沿線雨豆樹，後續箱涵維護時也不需佔用車道，整體交通配套措施可大幅降低對於週邊交通影響，可謂是一舉數得。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.29%87.71%
2021-07-09-2021-07-13
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀