輕軌大順路段圍設進度超前　林欽榮：降低交通衝擊

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捷運工程局表示，B工區施工路段長度約300公尺，市府團隊延續A工區（大順路段(龍勝~博愛路) ）及D工區（大順路段(大昌消防隊~建興路) ）的施工交維經驗，通力緊密合作下，圍籬工程提前於週六（7/10）下午完成，圍設後人行步道規劃於臨校側，特別採用透空式甲種圍籬，沿線也將配合增加照明設備及監視器，以維護學童及行人安全，並沿用中博高架橋拆除改道經驗，於周邊重要路口已設置施工改道及交通導引牌面，提供用路人改道資訊。
交通局智慧運輸中心統計，B工區大順二路段監控數據顯示，工區沿線周邊整體假日車流量較施工前假日減少約9%、較疫情三級警戒前假日減少約30%，另目前已在施工的A工區，假日周邊整體車流量較施工前假日減少約38%。D工區，假日周邊整體車流量較施工前假日減少約14%、較疫情三級警戒前假日減少約29%。各工區整體平均旅行速率與施工前差異不大，仍可維持穩定在D級(替代道路約為C-D級)的服務水準。大順路各工區於工期的旅行速率變化，A區達21.3 Km/hr，上升8%，B區為23.2 Km/hr，也上升6%，D區則為23.4 Km/hr，上升3%。
警察局交通大隊也配合於施工區域重要路口(大順路/博愛路、大順路/自由路、大順路/河堤路、大順路/民族路、大順路/龍德新路)以及周邊替代道路路口（自由路/龍德新路、自由路/同盟路、自由路/明誠路、民族路/明誠路)派遣員警交通崗4名、協勤義交17名加強交通疏導、協助引導用路人改走替代道路，另增派巡邏警組3組梭巡排除違規停車，並預置拖吊車2部，感謝市民朋友配合下，上下班交通尖峰時段整體車流大致運行順暢。
林欽榮表示，自今年5月份以來，大順路一、二路段的輕軌二階工程分區段已陸續啟動，分區施工的最大考量是優先辦理大順路面下方老舊排水箱涵改建。上週末輕軌團隊進場完成B工區（大順路段自由路至河堤路）工程圍籬架設，在累積A、D工區施作經驗上，本次B工區臨路側圍籬僅花費1個工作日，並於當日下午4時左右完成，大幅超越原本設定工作期程，對於後續輕軌整體進度樂觀看待。
大順一路自博愛路至民族路係屬東西向車行往來重要道路，沿線有好市多及義享天地等大賣場，市府再次檢視整體區域車流，規劃以拓寬龍德新路方式作為大順路替代道路，另因輕軌B工區兩側住家不多，加上龍華國中及新上國小前方仍有足夠退縮地空間，經過捷運局與水利局現勘，將原道路中央管涵優化調整為側溝式箱涵（臨學校側）取代，此方案僅需使用道路路邊停車格至學校退縮地架設圍籬施工，除了可維持既有雙向2快1慢車道數，開挖施工亦不影響沿線雨豆樹，後續箱涵維護時也不需佔用車道，整體交通配套措施可大幅降低對於週邊交通影響，可謂是一舉數得。