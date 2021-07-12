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古巴國產疫苗Abdala獲緊急授權　有國家已下訂1200萬劑

▲古巴國營的生物製藥公司生產的新冠疫苗獲得當地政府批准緊急使用授權，成為拉丁美洲和加勒比海地區，第一個成功開發出新冠疫苗的國家。（圖／美聯社／達志影像）
▲古巴國營的生物製藥公司生產的新冠疫苗獲得當地政府批准緊急使用授權，成為拉丁美洲和加勒比海地區，第一個成功開發出新冠疫苗的國家。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-12 14:31:15

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在拉丁美洲持續升溫，古巴國營的生物製藥公司「BioCubaFarma」日前傳出好消息，該國自主研發的3劑新冠疫苗獲得當地衛生機構的緊急使用授權（EUA）批准，成為拉丁美洲和加勒比海地區，第一個成功開發出新冠疫苗的國家。

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綜合外媒報導，古巴政府上週五（9）宣布自主研發的「Abdala」疫苗提供的保護力高達92.28%，獲得古巴衛生監管機構（CECMED）批准緊急使用授權。Abdala是古巴研製的5款新冠疫苗後選之一，另外一個是「Soberana 2」疫苗預計也將在近日獲的授權，同時這兩款疫苗也將送至世界衛生組織（WHO）申請批准。

《德國之聲》報導提到，Abdala和Soberana 2使用的都是傳統技術，透過病毒的棘刺蛋白來刺激免疫反應。和目前較為先進的mRNA疫苗相比，如輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna），mRNA疫苗需要的儲存溫度極低，蛋白質疫苗需要的溫度則可以透過一般冰箱達到，開發的成本也更低。

上週四（8）生產Soberana 2疫苗的芬萊研究所（Finlay）也表示，接種3劑Soberana 2後的效力超過91%。BioCubaFarma總裁馬丁內斯（Eduardo Martinez） 表示，Soberana 2 將在未來幾天內提交給監管機構，以供其緊急批准。

目前古巴已經生產了該國需要的疫苗總量約80%，其中部分向海外輸出。其他國家，包括伊朗、阿根廷、越南都表示對古巴疫苗感到有興趣，牙買加、墨西哥則是宣布有計畫購買古巴疫苗，委內瑞拉已經簽約購買1200萬劑Abdala疫苗。

古巴境內的新冠肺炎疫情，受到變種病毒株Beta和Delta的影響，單日新增確診病例創下疫情爆發以來新高，週五新增6422例。古巴雖然成功研發出疫苗，但疫苗接種計畫開始得較晚，5月至今當地1120萬居民中，約680萬人已接種第一劑疫苗，約150萬人已完成接種Abdala和Soberana 2疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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