古巴國產疫苗Abdala獲緊急授權　有國家已下訂1200萬劑

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《德國之聲》報導提到，Abdala和Soberana 2使用的都是傳統技術，透過病毒的棘刺蛋白來刺激免疫反應。和目前較為先進的mRNA疫苗相比，如輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna），mRNA疫苗需要的儲存溫度極低，蛋白質疫苗需要的溫度則可以透過一般冰箱達到，開發的成本也更低。
上週四（8）生產Soberana 2疫苗的芬萊研究所（Finlay）也表示，接種3劑Soberana 2後的效力超過91%。BioCubaFarma總裁馬丁內斯（Eduardo Martinez） 表示，Soberana 2 將在未來幾天內提交給監管機構，以供其緊急批准。
目前古巴已經生產了該國需要的疫苗總量約80%，其中部分向海外輸出。其他國家，包括伊朗、阿根廷、越南都表示對古巴疫苗感到有興趣，牙買加、墨西哥則是宣布有計畫購買古巴疫苗，委內瑞拉已經簽約購買1200萬劑Abdala疫苗。
古巴境內的新冠肺炎疫情，受到變種病毒株Beta和Delta的影響，單日新增確診病例創下疫情爆發以來新高，週五新增6422例。古巴雖然成功研發出疫苗，但疫苗接種計畫開始得較晚，5月至今當地1120萬居民中，約680萬人已接種第一劑疫苗，約150萬人已完成接種Abdala和Soberana 2疫苗。
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