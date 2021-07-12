30年來最強暴雨襲北京　陸空交通大亂、河北民眾抱樹求生

中國多個地區出現極端天氣，華北地區更迎來了今年以來最強降雨。中國中央氣象台於11日傍晚發出今年首個橙色預警，當局緊急遷移近1.5萬人避難北京首都國際機場以及大興國際機場也因為暴雨取消將近500架航班。暴雨成災，還有河北民眾抱樹，避免自己被沖走。





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綜合媒體報導，中國中央氣象台於12日清晨，對北京、天津、河北北部等地區發出暴雨黃色、雷電黃色、大風黃色警戒。根據中國氣象局相關負責人表示，這次極端氣候類型具有影響范圍廣、累計雨量大、極端性明顯、多強對流和大風天氣、致災風險高等特徵。北京氣象台指出，雖然第一波鋒面已經逐漸北上減弱，但西南方仍有雲團移入，未來24小時之內都是北京主要降雨時段。





受到天氣影響，北京在三重預警當中，陸空交通大亂，北京首都國際機場以及大興國際機場大規模取消航班，《中新經緯》指出，截至11日下午，約494架航班遭到取消。北京公交集團宣布對78條巴士線採取臨時措施，其中29條路線採取區間或不停站措施，其餘停駛，河北、山西更封閉了5條高速公路、7條路段公路。





北京市當局宣布，自11日晚至12日，暫停所有戶外體育活動、文藝、商業活動，12日中小學、幼稚園停課，高等學校、野外實習或團體活動也全面禁止。





暴雨導致河北武安市街道淹水成河，當地網路瘋傳影片，有人乘坐在漂浮物上被水流沖走，還有人拚命抱著路旁樹木求生。











▲河北暴雨成災、街道淹成河，民眾抱路樹求生。（圖／翻攝自《香港01》）

不只有北京陷入暴雨警戒，根據《新華社》、《中新網》報導指出，近日四川省也受到暴雨襲擊，災情嚴重、居民被迫撤離，逾12萬人受災。先前還拍到巴州區三江電站大壩附近的多艘船隻和快艇，到順着巨大洪流墜入下游洶湧湍急的瀑布中，瞬間就被沖走的景象。



