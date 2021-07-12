COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情擋不住色情　逢甲商圈一樓一鳳

▲警方在逢甲商圈查獲一樓一鳳色情交易(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲警方在逢甲商圈查獲一樓一鳳色情交易(圖/記者鄧力軍翻攝)

記者鄧力軍/台中報導

2021-07-12 14:49:30

新冠疫情三級警戒第4度延長至7月26日，但色情業者早已自行解封偷偷接客啦!台中市警方發現業者在各網路社群發出色情廣告，再約客人於日租私套房內進行性交易。第六分局警方於7月8日17時30分許，循線查獲楊姓色情業者安排3名泰籍性工作者藏匿在台中市逢甲商圈以一樓一鳳方式營業，警詢後依相關法規移送嚴辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
西屯派出所員警日前於網路巡邏時，發現色情業者利用網站刊登色情廣告，招攬嫖客上門消費，經員警多日探訪蒐證，持臺中地方法院所核發之搜索票，兵分多路至西屯區文華路及逢甲路上日租套房，查獲楊姓色情業者(70年次)意圖營利而利用日租套房，容留3名泰國籍性工作者女子，從事全套性交易工作，查扣工作用手機、日租套房磁扣、鑰匙及相關資料後，將楊姓色情業者依妨害風化罪嫌移送臺中地檢署偵辦；3名泰國籍性工作者，依違反社會秩序維護法函請裁處，並移送移民署臺中專勤隊收容。

警方發現色情業者並沒有因疫情停止營業，但警方的查緝不法行動也不因疫情而停下腳步，遇有不法情事必定移送相關單位嚴辦；同時呼籲，疫情期間請民眾共體時艱，務必佩戴口罩、遵守避免群聚、保持社交距離，共同戰勝病毒。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.52%87.48%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀