疫情擋不住色情　逢甲商圈一樓一鳳

新冠疫情三級警戒第4度延長至7月26日，但色情業者早已自行解封偷偷接客啦!台中市警方發現業者在各網路社群發出色情廣告，再約客人於日租私套房內進行性交易。第六分局警方於7月8日17時30分許，循線查獲楊姓色情業者安排3名泰籍性工作者藏匿在台中市逢甲商圈以一樓一鳳方式營業，警詢後依相關法規移送嚴辦。
記者鄧力軍/台中報導
2021-07-12 14:49:30
西屯派出所員警日前於網路巡邏時，發現色情業者利用網站刊登色情廣告，招攬嫖客上門消費，經員警多日探訪蒐證，持臺中地方法院所核發之搜索票，兵分多路至西屯區文華路及逢甲路上日租套房，查獲楊姓色情業者(70年次)意圖營利而利用日租套房，容留3名泰國籍性工作者女子，從事全套性交易工作，查扣工作用手機、日租套房磁扣、鑰匙及相關資料後，將楊姓色情業者依妨害風化罪嫌移送臺中地檢署偵辦；3名泰國籍性工作者，依違反社會秩序維護法函請裁處，並移送移民署臺中專勤隊收容。
警方發現色情業者並沒有因疫情停止營業，但警方的查緝不法行動也不因疫情而停下腳步，遇有不法情事必定移送相關單位嚴辦；同時呼籲，疫情期間請民眾共體時艱，務必佩戴口罩、遵守避免群聚、保持社交距離，共同戰勝病毒。