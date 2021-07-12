鴻海、台積電買BNT疫苗較便宜 張其祿：軟實力不輸政府
台積電與鴻海今(12)日正式公告，分別捐贈500萬劑BNT疫苗作為新冠肺炎防疫使用。台灣民眾黨立委張其祿表示，在政府之外，藉民間力量來解決國內疫苗不足之困境，是台灣防疫工作的及時雨在政府之外，他也稱讚企業採購疫苗價格比政府便宜，是民間軟實力的展現。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-12 15:14:00｜2021-07-12 15:22:47
張其祿表示，我們感謝兩大企業對台灣防疫工作的貢獻，也期待其他民間企業或社會團體亦能循此成功模式再接再厲。此次疫苗購置的突破有多重重要意涵，包括鴻海及台積電的科技實力正是我們國家核心競爭能力之所在，是台灣的戰略籌碼，算是「晶片換疫苗」的實踐；兩大科技龍頭突破兩岸困局，在防疫與國民健康福祉的前提下，真正創造兩岸「建設性的模糊」，亦屬兩岸互動關係的一種新示範。
張其祿更指出，此次疫苗交易價格為每劑33美元左右，是去年底以來BNT三次交易議價格中最低的一次，甚至每劑比衛福部「原廠直購案」的價格還便宜近10美元。這顯示我國民間的軟實力絲毫不遜於政府，因此政府更應扮演好協助者、促進者的角色，而非因官僚制度變成阻礙者。
張其祿提醒，既然民間已經成功引進疫苗，則政府端就應做好未來後端的配套工作，包括BNT疫苗在醫療施打體系的冷鏈倉儲及分配施打規劃，以確保疫苗之品質及公平分配。對於其他有意引進疫苗的民間企業或慈善團體，政府也應在法制程序上盡力協助，勿使民間自發性的愛國行動受到阻礙。
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