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爆熱中暑恐致命！臺北醫院提醒把握急救3快

▲衛生福利部臺北醫院急診科主任建議，非必要時外出，應注意「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，避免長時間曝曬於高溫下活動。（圖／衛生福利部臺北醫院提供）
▲衛生福利部臺北醫院急診科主任建議，非必要時外出，應注意「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，避免長時間曝曬於高溫下活動。（圖／衛生福利部臺北醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-12 14:57:18

連日高溫導致中暑的民眾增加，不乏穿著完整防護且大量活動在第一線防疫的工作人員；衛生福利部臺北醫院急診科主任游秉勳表示，若中暑超過40℃且未獲得即時妥善的醫療救護恐致命，把握「急救3快原則」快速發現、快速降溫、快速送醫，避免導致嚴重熱傷害。

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游秉勳提醒，慢性疾病者、65歲以上的長者，因身體器官與循環的系統功能下降，較不易排汗與散熱，且若嚴重中暑可能影響病情加重，甚至引發心臟衰竭或腦中風等狀況；因此，要特別注意多留意自己或身邊人的身體狀況與對話反應，「多一分關心，少一分危機」。

游秉勳指出，若發現出現思考變慢、說話語速變慢、體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速、頭痛頭暈、噁心嘔吐、大量排汗的情況，或身邊有人出現站一會就蹲下、肢體晃動站不穩的情況，請務必儘速移至陰涼處，設法降溫至39℃以下；快速散熱是治療復原的重要關鍵，同時盡快安排就醫以獲得醫療救護。

游秉勳建議，非必要時外出，應注意「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，避免長時間曝曬於高溫下活動、盡量穿著輕便寬鬆衣褲、注意隨時補充足夠的水份及電解質；活動量較大、長時間在外奔波會大量出汗的民眾，建議可每20分鐘就補水一次，避免水分流失太快。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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