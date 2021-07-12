爭取澎湖赴台學生施打疫苗　立委籲縣府降低施打年齡層

金門昨（11）日率先宣布將開放「金門籍18歲以上赴台就學學生」施打疫苗，保護從金門至台灣本島疫情熱區或三級警戒區去讀書的學生族群。民主進步黨、澎湖籍立委楊曜也表示，計劃在下一階段向中央爭取足夠的疫苗，將18歲以上澎湖籍赴台學生納入疫苗接種對象，也建請縣府降低疫苗施打年齡層，以提高覆蓋率。





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先前澎湖曾因疫苗施打進程過慢，莫德納疫苗遭到砍半分配；楊曜指出，在澎湖縣長賴峰偉的指示下，澎湖加快了疫苗施打速度，目前累計接種2萬8144人次，施打率為常住人口的4成，現在僅剩數千劑莫德納及少量AZ疫苗，預計可在下週施打完畢，並以常住人口6成施打率為目標。





賴峰偉提到，澎湖已開放1至10類對象全縣同步施打疫苗，醫護人員巡迴三級離島，東嶼坪、東吉、員貝、大倉等地接種率高達9成以上。但這些離島人數較少，根據澎湖縣常住人口7萬來計算，疫苗覆蓋率若要達到澎湖縣常住人口的6成，還需要1萬多劑的疫苗。



