下半年怎投資？中信銀估大盤震盪微幅上行、美元築底緩強

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因此，中信銀行預估，最有可能的退場情形為今年12月宣布2022年起每月減少100億美元購債，2022年底購債降為零，到期續作一段時間後，升息時間點可能落在2023年第1季，縮表則落在2023年第3季。
不過，聯準會的退場速度取決於就業與通貨膨脹的後續走勢，中信銀認為如果2022年第1季通貨膨脹數據不如聯準會預期往2%靠攏，或初領失業救濟人數意外加速降至30萬人以下，屆時月減200億美元購債、或提前升息或縮表的退場機率將提高。聯準會討論政策退場勢必牽動投資氛圍，預料第3季投資氛圍將轉為謹慎，即便如此，中信銀表示聯準會將討論的是「減少購債」，就資金面而言仍是非常寬鬆，只是程度將不如過往。
在全球市場基本面部分，中信銀行預期將有下檔支撐，主要已開發國家下半年疫苗覆蓋率可望達7成，多數服務業經濟活動將恢復正常，有助全球疫後景氣復甦與企業獲利改善，搭配今年第4季美國總統拜登的財政政策，將促進金融市場從疫情後回歸軌道。中信銀行指出今年下半年全球風險性資產表現，將受到聯準會的退場政策干擾而震盪，但全球基本面在疫情後持續增長，多頭趨勢應不至於扭轉，金融資產價格可望處於高檔。
只是因應市場波動可能加劇的下半年，中信銀行建議投資人積極檢視投資組合與風險承受度，主要資產配置以尚有題材與空間的族群為主。股票方面，可留意美國基礎建設計畫下的原物料、供不應求的能源與科技類股、以及貨幣政策牽動利差擴大的金融類股。
在債券方面，考量美國長債利率仍有上行壓力，且利差已達歷史低檔，中信銀行建議以信評BBB~B級且具潛在升評的成熟市場信用債為主，搭配企業獲利與債信體質改善的新興企業債。
在外幣部分，中言銀行預期美國與非美國的已開發國家在相對貨幣政策趨勢下，美元下半年築底緩強機率大，此外也可留意與經濟趨勢正向連動、同時受惠原物料題材的商品貨幣，掌握景氣復甦創造的投資機會。