疫情期間展「藝情」　警局挹注美的饗宴

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大台中警察之友會理事長賴文玉獲知警局要規劃「藝文走廊」，特別邀請也是警察之友會副理事長的「麗明營造」董事長吳春山共襄盛舉，致贈50幅攝影作品供警察局展示。此外，警察局還邀請到國寶級水彩畫家孫少英老師、南投縣名書法家謝坤山老師及書法造詣頗深的警察局前副局長陳長勝共襄盛舉，並搭配原就懸掛在警局的警界前輩書畫家黃雲溪老師的作品一同展出。
吳董事長經營事業有成，除了唱歌及寫作專長外，並擅長拍照攝影，曾經舉辦多次的攝影展，其作品取景意境及構圖技巧獨特，展現對自然美景的關注情懷；孫少英是國寶級水彩大師，作品性格帶有特殊遁世思想，兼具立體透視與美感，深受收藏家喜愛；謝坤山老師曾任南投縣書法學會第2、3屆理事長，行筆率意，線條流暢，浪漫隨性，樸拙曼妙；陳長勝前副局長為警界儒將、允文允武，書法筆觸遄飛、氣勢磅礡、剛勁有力，值得令人細細品味；警察前輩黃雲溪是國畫大師溥心畬的入室弟子，盡得溥門真傳，其作品題材多元，涉及山水、花鳥、人物，翛然出塵，行草書法，蒼老而猶勁。
局長楊源明表示，改善公共空間環境，提供美適的軟硬體服務，有助於營造美感氛圍，推動公務美學。「藝文走廊」，為嶄新的大樓增添如美術館般的藝文氣息，也為不分晝夜打擊犯罪與執行防疫工作的員警，提供另類的「藝情」饗宴。