《財富老司機》電商並非人人獲利　掌握關鍵才有機會

台灣三級警戒四度延期，雖然指揮中心適度放寬「微鬆綁」，但對於整體經濟以及許多產業來說，仍難以恢復到過往的樣貌，而在等待復甦過程，有人拚轉型、也有人被迫退場，在此同時，網路電商在這波疫情中，似乎被視為一盞明燈。由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩持續開啟遠端模式，繼上一集針對「大概率思維成功法」本集將針對電商行銷，討論從微趨勢觀察，找到機會在哪裡。
財經中心/綜合報導
2021-07-12 21:00:00
首先黃群仁指出，這一次的疫情，把讓全台最後一批平時沒有在線上購物的族群，都趕到網路上去購物了，「這個新族群都以中老年人偏多，原因就在於，原來的這一類電商，也許沒有辦法滿足他們。」另外，第二個觀察是因為現在大家全部蜂擁而上，所以現在的整個電商的系統其實是爆量、遲鈍的，或者是出現了緩交的部分，所以有傳出許多電商上面的快遞退貨，還有客服上面都遇到許多問題。
根據兩位主持人近來的觀察，他們發現電商平台的小商家未來的機會很大，原因並非是一定得完全進到網路上學習數位，反而是說目前傳統跟線上的電商環境其實正在整合中，如果原來只有傳統商店的部分，其實只要做一點點的轉化，保留現在原來傳統馬路上作業的形式，可能更能夠這個勝出其中。也就是說，以一間傳統店為例，實體店面可以讓消費者親自取貨，省下快遞費，然後讓價錢變更便宜，同時傳統店家的部分可以吸引路過的新客戶，走進店家加line、粉絲團，搭配一些折扣做為誘因。
最後，兩位主持人認為，這次的疫情不一定完完全全都是壞消息，現在的微型創業小電商的部分其實是有機會的，但是並非單純把產品丟到線上就等於有機會，反而是要建立專業與自己的特色，因為現在所有的人群都已經上到這個電商，所以必好好經營行銷工具，比如說臉書社群、LINE社團的使用，那長尾效應一定會出現。