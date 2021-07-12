COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

金曲獎得獎名單8月21日揭曉　典禮採「線上、實體」形式

▲金曲獎得獎名單8月21揭曉，典禮首採「線上、實體」形式。（圖／金曲獎官方臉書）
▲金曲獎得獎名單8月21揭曉，典禮首採「線上、實體」形式。（圖／金曲獎官方臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-12 15:32:04｜2021-07-12 16:36:39

第32屆流行音樂金曲獎備受矚目，繼5月12日公布入圍名單後，文化部今（12）日表示，預定將於8月21日公布得獎名單，儘管疫情看似趨緩，不過為了保障社會大眾及典禮參與者的健康、安全，文化部仍以防疫考量為優先，決定今年金曲獎頒獎典禮，將首度以「線上、實體」方式舉辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
主辦單位希望能精緻呈現頒獎與表演內容，以表彰入圍者的貢獻，滿足全球喜愛台灣流行音樂樂迷的期待。文化部表示這次頒獎典禮暫訂讓入圍者、頒獎者入場，至於所謂的線上方式，即部分演出改由預錄方式播出，屆時進行人流管制，場內人數也會進行分流，隨後將視疫情指揮中心，來規範相關防疫配套措施，包含是否開放觀眾入場亦有待討論。（編輯：侯家瑜）

重要入圍名單：

最佳華語女歌手

萬芳

巴奈

孫盛希

蘇慧倫

▲田馥甄以《無人知曉》擒下本屆金曲獎共7項入圍。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄以《無人知曉》擒下本屆金曲獎共7項入圍。（圖／何樂音樂提供）
田馥甄

譚維維

最佳華語男歌手

瘦子E.SO

林俊傑

吳青峰

杜正熙

韋禮安

李泉

▲瘦子將於8月在台北小巨蛋舉辦個人演唱會。（圖／本色音樂提供）
▲瘦子入圍最佳華語男歌手。（圖／本色音樂提供）
最佳台語女歌手

朱海君／夢見蘇西

曹雅雯／自本

蔡家蓁／若是你，想欲了解我

黃妃／色違

張涵雅／上半場

最佳台語男歌手

許富凱／拾歌

楊肅浩／葛瑪蘭的風吹

伍佰／伍佰&China Blue透南風演唱會影音全紀錄

浩子／共你惜惜

荒山亮／等待好天

最佳客語歌手獎

曾仲瑋

謝宇威

黃姵妤

春麵樂隊

羅文裕

最佳原住民語歌手獎

達卡鬧

桑布伊

Lowking姚宇謙

馬曉安

ZZ瑋琪

最佳新人獎

YELLOW 《浮世擊》

熱寫生《豆皮少年》

李浩瑋 《Diamond In The Rough》

青虫 AOI 《有你的故事》

理想混蛋 《愚者》

李友廷《如果你也愛我就好了》

?te 《A Bedroom of One's Own》

▲李友廷曾經為了喜歡的女生苦練吉他。
▲李友廷入圍最佳新人。 （圖／華研國際提供）
最佳華語專輯獎

《給你們Dear All》

《出沒地帶》

《無人知曉》

《家常音樂》

《Sounds of My Life》

《十日彈》

最佳演唱錄音專輯獎

《出沒地帶》

《畫話》

《運氣來得若有似無》

《得力量》

《PORTAL》

最佳台語專輯獎

《拾歌》

《自本》

《共你惜惜》

《赤腳紳士》

《上半場》

《有你的故事》

年度歌曲獎

《阿峰今天沒有來》

《伯父》

《若是明仔載》

《因為你 所以我》

《Sounds of My Life》

《擁抱》

《刻在我心底的名字》

最佳作曲人獎

曹雅雯、鍾興民

HUSH

潘雲安

桑布伊

韋禮安

艾怡良

最佳作詞人獎

黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／演唱者：萬芳

陳昱榕（瘦子E.SO）／伯父《Outta Body靈魂出竅》／演唱者：瘦子E.SO

武雄／罔市只能回味《自本》／演唱者：曹雅雯

小寒／倖存者《《倖存者 • 如你》雙EP》／演唱者：林俊傑

葛大為／無人知曉《無人知曉》／演唱者：田馥甄

杜振熙／蜘蛛《家常音樂》／演唱者：杜振熙

最佳編曲人獎

吳少雍

鍾興民

蔡侑良

YELLOW黃宣

嘟嘟

大象體操

最佳專輯製作人獎

黃韻玲

張三、曹雅雯

米奇林、剃刀蔣、孫盛熙

陳建騏

曾仁義、洪子龍、桑布伊

李泉、嚴俊

最佳單曲製作人獎

李欣芸

周杰倫

YELLOW黃宣、余佳倫

方大同

黃雨勳

荒井十一

最佳專輯製作人獎

黃韻玲

張三、曹雅雯

米奇林、剃刀蔣、孫盛熙

陳建騏

曾仁義、洪子龍、桑布伊

李泉、嚴俊

最佳樂團獎

OVDS

生祥樂隊

康士坦的變化球

告五人

落日飛車

漂流出口

deca joins

▲告五人分享過年期間樂當「客服」，親自回覆歌迷在社群媒體上的留言。（圖／相信音樂提供）
▲告五人入圍最佳樂團。（圖／相信音樂提供）
最佳演唱組合獎

守夜人

追風少女FALI

張三李四

原子邦妮

尋人啟事

最佳MV獎

飢餓時代《浮世擊》／導演：章郡

莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／導演：廖珮妤、唐治中

舞女《Bedtime Story》／導演：葉依柔

家常音樂《家常音樂》／導演：王宗欣

夜遊神《阿民》／導演：曾婉遒

Candlelight（feat. OHHYUK）《SOFT STORM 柔性風暴》／導演：DQM

直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／導演：黃婕妤

一一《無人知曉》／導演：陳奕仁

特別貢獻獎

羅大佑

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.29%87.71%
2021-07-09-2021-07-13
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀