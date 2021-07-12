金曲獎得獎名單8月21日揭曉　典禮採「線上、實體」形式

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田馥甄以《無人知曉》擒下本屆金曲獎共7項入圍。（圖／何樂音樂提供）

▲瘦子入圍最佳華語男歌手。（圖／本色音樂提供）

最佳原住民語歌手獎





達卡鬧





桑布伊





Lowking姚宇謙





馬曉安





ZZ瑋琪





▲李友廷入圍最佳新人。 （圖／華研國際提供）

最佳演唱錄音專輯獎





《出沒地帶》





《畫話》





《運氣來得若有似無》





《得力量》





《PORTAL》





最佳台語專輯獎





《拾歌》





《自本》





《共你惜惜》





《赤腳紳士》





《上半場》





《有你的故事》





黃韻玲





張三、曹雅雯





米奇林、剃刀蔣、孫盛熙





陳建騏





曾仁義、洪子龍、桑布伊





李泉、嚴俊





李欣芸





周杰倫





YELLOW黃宣、余佳倫





方大同





黃雨勳





荒井十一





最佳專輯製作人獎





黃韻玲





張三、曹雅雯





米奇林、剃刀蔣、孫盛熙





陳建騏





曾仁義、洪子龍、桑布伊





李泉、嚴俊





OVDS





生祥樂隊





康士坦的變化球





告五人





落日飛車





漂流出口





deca joins



