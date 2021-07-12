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三級延至726微鬆綁　33化學兵支援北北宜消毒任務

▲陸軍33化學兵群前往雙園國小疫苗接種站執行消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍33化學兵群前往雙園國小疫苗接種站執行消毒。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-12 15:43:59

中央流行疫情指揮中心上週宣布「3級警戒」持續延長到7月26日，但也同意於7月13日起，在一定範圍內的管制進行「微解封」。陸軍33化學兵今日持續支援北北宜等縣市政府消毒任務。

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清晨時分，陸軍33化學兵群官兵簡單梳洗後，完成裝備檢整陸續出發，分赴任務地點執行消毒作業，其中，前往萬華疫苗接種站的官兵，抵達雙園國小後，相互檢查完成著裝，在接種作業開始前，針對接種站各區域及人員動線進行消毒，過程中也在每波次接種結束後，進行等候區及接種區的座椅消毒，保障後續接種人員安全。

陸軍33化學兵群計支援包括北市和平醫院採檢站、捷運綠、藍線及周邊公有市場環境消毒、消防局救護車、計程車服務站、加強型防疫旅館、疫苗接種站、環南市場，以及新北聯合醫院三重院區、板橋院區篩檢站及院內公共空間、淡水、泰山區防疫館、捷運橘線與宜蘭陽大、聖母醫院停車場採檢站等環境消毒工作。

▲33化學兵群化學兵進行醫護人員行走通道消毒。(圖／軍聞社提供)
▲33化學兵群化學兵進行醫護人員行走通道消毒。(圖／軍聞社提供)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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