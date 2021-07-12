台積電、鴻海捐1000萬劑BNT 總統府：感謝民間共同協力
台積電、鴻海暨永齡基金會今（12）日宣布，各完成500萬劑BNT疫苗採購，並捐贈給疾管署。對此，總統府發言人張惇涵今（12）日表示，總統蔡英文感謝各方的努力，政府與民間共同協力，讓BNT疫苗相關專案能夠順利推動，同時符合三大原則的共識。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-12 15:38:01
張惇涵表示，蔡總統肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中日以繼夜的努力，依照我國防疫計畫，全力協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序﹔政府與民間共同協力，讓此次疫苗採購捐贈專案，符合「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」三原則的共識與期待，並捍衛國人健康安全的各項權益。
張惇涵指出，雖然這兩項專案已經完成採購契約及捐贈契約的簽署，但後續仍有確保疫苗供應的品質與時程等繁重的工作要進行，期盼大家共同努力，讓後續工作順利推進。
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