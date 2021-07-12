中國公司債務違約金上半年破2700億 國有企業佔一半
著名信貸評級機構惠譽國際（Fitch Group）近日發布數據，分析認為中國政府自5月以來，正在將低地方政府融資平台（LGFV）的財務彈性，同時提高土地銷售利潤規定，試圖控制地方政府的財務風險。而中國企業上半年累積的債務違約金超過620億人民幣，令市場擔憂，原本就財政吃緊的地方政府可能難以援助企業，下半年恐迎來違約潮。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-12 15:54:08｜2021-07-12 15:58:28
根據《路透社》，中國今年上半年共25家企業在償還債務時違約，較去年同期的19家還多，違約金額高達625.9億人民幣（約新台幣2744億元）；其中，中國國有企業付出的違約金高達366.5億元人民幣，佔整體的一半，凸顯國有企業陷入的危機，還有地方政府越來越不願意出手救助國有企業。
惠譽國際認為，相關政策改革鼓勵地方政府在中長期降低借貸槓桿，但也可能加劇地方政府融資平台的分化，增添未來6至18個月地方融資平台違約的風險。惠譽國際顯示，國有企業違約的比例越來越高，代表政府也不再為國有企業債務提供擔保，引起了投資者的擔憂，進而影響到市場穩定性。
《路透社》報導指出，中國華融（AMTD）錯過了3月31日提交2020年度業績的最後期限，引發市場對中國國有企業還債能力的擔憂。但分析師認為，中國國有企業違約也未必是件壞事。法國巴黎投資大中華區高級經濟師羅念慈表示，違約會迫使企業遵守硬性的預算約束，並實行更嚴格的信貸紀律，而缺乏這些約束是造成過度投資的罪魁禍首。
惠譽國際駐上海分析師張順成也向《路透社》，隨著下半年大額資金到期，流動性惡化的弱勢地方國企應該會繼續承受更高的償債壓力，但由於中央當局引導陷入困境的國有企業提前協商還款安排，因此不太可能出現違約潮。