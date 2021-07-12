北市托嬰機構、電影院微解封　北市府公布相關規範

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，防疫指揮中心日前也宣布，雖然三級警戒持續延續至26日，不過13日起全台灣的部分產業可以有條件地微解封。對此台北市政府在今日的北市防疫記者會上，宣布托嬰機構以及台北市內的電影院，有條件進行微解封。





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根據電影院13日起將進行開放，觀傳局長劉奕霆表示，電影院除了仍舊維持全面禁止飲食外，開放電影院後，也將以「預售票銷售」為主，減少現場售票數量，而在取票時民眾也必須維持社交安全距離。此外在每個場次的電影結束後，必須要進行相關清潔與消毒。





此外針對電影院的開放規模，劉奕霆表示，每廳最少要能夠維持梅花座為最低標準，若較大的影廳，最多也只能開放同時100人進廳觀看。此外電影院的影廳同時放映數，若該電影院廳數為12個以下，則同一時間只能開放3個影廳；若13個影廳上則是維持同時放映影廳不能超過總數1/4。





針對北市托嬰機構，社會局長周榆修表示，只要是北市立案的公私立托嬰中心以及公共托育家園，最快20日起開放收托。周榆修強調，6日起已經啟動專案，讓機構的托育人員與保母專案接種疫苗。而在20日開放收托後，機構非托育人員也得全面進行疫苗接種，若未接種，進出也要提供3日內的PCR檢測陰性證明。





而在收托人數的部分，因應疫情緣故，目前也採取降載收托的模式進行。周榆修說，總數不得超過原收托量的1/2，且優先收托「第一線警消醫護子女」以及「家長雙薪且無其他親屬照顧之子女」。周榆修強調，最快20日開放收托，而各機構在收托前5日需報知社會局，前3日繳交相關降載收托計畫以及收托名冊。



