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油污補償刻不容緩！中油煉製事業部派人與當地漁會協調

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，漂到屏東縣琉球鄉漁港，當地漁民清理殘餘油污。(資料照／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，漂到屏東縣琉球鄉漁港，當地漁民清理殘餘油污。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2021-07-12 19:30:00

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，在海洋保育署強力執法，督促中油加強海上及岸際礁岩油污清除工作，已告一段落，中油公司煉製事業部副執行長曾繁鑫赴屏東縣琉球區漁會及恆春區漁會瞭解生態、漁業資源等，以及漁民求償等事宜。

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▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，漂到屏東縣恆春鎮山海漁港，當地漁民清理殘餘油污。(資料照／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，漂到屏東縣恆春鎮山海漁港，當地漁民清理殘餘油污。(資料照／記者黃守作攝)
海洋委員會海洋保育署署長黃向文表示，台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，自6月22日發生迄今，該署整合相關單位，共計出動近1萬3千人次，在高雄港南星計畫沿岸、屏東縣琉球鄉小琉球、恆春鎮山海漁港至紅柴坑漁港岸際等地區，進行油污清除及巡查作業，高雄港外海、小琉球、恆春地區所有海上及岸際油污，均已清除完成，該署將持續聯手相關單位監督中油公司，早日恢復該海域海洋生態環境的復原工作。

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，漂到屏東縣恆春鎮山海漁港附近海域，當地漁民出動漁筏清理殘餘油污。(資料照／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，漂到屏東縣恆春鎮山海漁港附近海域，當地漁民出動漁筏清理殘餘油污。(資料照／記者黃守作攝)
台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢對於此一油污洩漏事件，深感抱歉，乃派該事業部副執行長曾繁鑫赴屏東縣琉球區漁會及恆春區漁會瞭解生態、漁業資源等，以及漁民求償等事宜。

中油煉製事業部副執行長曾繁鑫，經與琉球區漁會、恆春區漁會討論補償事宜，會中提出漁船清潔費、油料價格補貼等求償事宜，但有關細節，仍須與總公司及漁會再溝通協調。

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