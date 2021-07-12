失聯移工疑確診不敢就醫獲幫助　協助管道一次看

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高雄有一名越南籍的失聯移工，來台打拼並賺取家鄉罹癌丈夫的醫藥費，雖然想回越南照顧丈夫，但又怕近期出現疑似症狀，但又怕被查緝，遲遲不感就醫。後來在朋友告知有「外來人口安心採檢防疫專案」後，向高雄市專勤隊求助並完成篩檢，解除染疫疑慮，並順利回鄉照顧丈夫。
高雄市專勤隊隊長趙志成說，將持續加強防疫專案，直到解除全國第三級疫情警戒為止，並強調無論是合法或失聯移工、逾期停居留之外來人口者，若有疑似感染症狀應立即出面就醫篩檢，符合專案資格則不會因接受篩檢及治療而被通報查處。
據悉，萬芳醫院出現3名確診案例，院方匡列110位相關人員，1名陪病家屬及外傭分別PCR陽性確診，萬芳醫院已將3名確診者1人1室隔離觀察，並配合醫療服務降載。
長期關注移工權益的人權團體TIWA台灣國際勞工協會亦呼籲以開放態度將廣大移工納入防疫政策中。事實上，移工成失聯移工多半有其背後制度性因素，原本大多數都是合法身份來台，在疫情期間，請關懷身邊有疑似症狀的移工朋友就醫代替譴責。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。