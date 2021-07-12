失聯移工疑確診不敢就醫獲幫助　協助管道一次看

根據四方報報導

，近期，萬芳醫院出現3名確診者，包括1名病人和2名陪病者在院內感染新型冠狀病毒，其中1名陪病者經調查為失聯移工，是該民眾私聘的外籍看護。如果失聯移工疑似有確診狀況，請盡速向移民署各地專勤隊求助和聯絡。

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移民署推出「外來人口安心採檢防疫專案」，強調三級警戒期間，對外籍移工，不論合法、失聯或逾期停留，都採不通報、不遣返的原則，以鼓勵有症狀的移工不要害怕被扣留而不願就醫，耽誤防疫的黃金時間。

高雄有一名越南籍的失聯移工，來台打拼並賺取家鄉罹癌丈夫的醫藥費，雖然想回越南照顧丈夫，但又怕近期出現疑似症狀，但又怕被查緝，遲遲不感就醫。後來在朋友告知有「外來人口安心採檢防疫專案」後，向高雄市專勤隊求助並完成篩檢，解除染疫疑慮，並順利回鄉照顧丈夫。

高雄市專勤隊隊長趙志成說，將持續加強防疫專案，直到解除全國第三級疫情警戒為止，並強調無論是合法或失聯移工、逾期停居留之外來人口者，若有疑似感染症狀應立即出面就醫篩檢，符合專案資格則不會因接受篩檢及治療而被通報查處。

據悉，萬芳醫院出現3名確診案例，院方匡列110位相關人員，1名陪病家屬及外傭分別PCR陽性確診，萬芳醫院已將3名確診者1人1室隔離觀察，並配合醫療服務降載

長期關注移工權益的人權團體TIWA台灣國際勞工協會