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非法外勞成防疫破口？柯文哲：超過5萬人在社區流竄

▲台北市長柯文哲12日表示，全台灣有超過5萬名沒有身分證、健保卡的非法外勞在社區流竄，恐怕會成為防疫破口。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲12日表示，全台灣有超過5萬名沒有身分證、健保卡的非法外勞在社區流竄，恐怕會成為防疫破口。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-12 16:48:20

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，而台北市萬芳醫院日前傳出院內感染，除了院內病患傳染給外籍看護，看護再傳染給另一名病患的陪病者外，6日更有一名非法外籍看護，被仲介引介至萬芳醫院，入院前的PCR檢測就呈陽性反應，無形間造成萬芳醫院確診數增加。對此台北市長柯文哲今（12）日也表示，沒有身分證、健保卡的非法外勞，全台有超過五萬人在社區內流竄，恐怕將會成為防疫破口。

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柯文哲表示，這次萬芳醫院院內感染，其中有兩個就是外勞的問題，目前台灣有超過5萬名沒有身分證、健保卡的外勞在社區流竄，現階段會是防疫的破口。柯文哲強調，過去在萬華專案時，有發佈特赦令讓他們出來篩檢，不過之後很大的問題在於這些人都沒有健保卡，即使想要打疫苗的話，未來報帳會有問題，且要如何進行疫苗施打後的註記？

柯文哲直言，非法外勞的議題在台灣已經存在很多年沒有解決，「沒事就沒事，出事就變問題。」柯文哲說，現階段只能要求相關醫院，不得讓家屬自己去找非法看護，成為醫院疫情的破口，應該是要讓醫院提供合法且安全的看護，或者由護理人員直接提供照護。

▲中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增24例新冠肺炎確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。
▲中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增24例新冠肺炎確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。 (圖／指揮中心提供)
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