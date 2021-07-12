專訪／「台藝大昆凌」艾莉莎落選女團　轉戰啦啦隊翻紅

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艾莉莎是復旦高中熱舞社的風雲人物，因為外型亮眼，17歲就有星探上門，找她拍電影，熱愛舞台的艾莉莎，曾參加楊丞琳、潘瑋柏的選秀節目《DD52》，在第一階段表演走台步和陶笛才藝，並用台語澄清自己不是混血兒：「我是正港台灣人。」給觀眾留下深刻印象，遺憾表現未能晉級，她坦言被淘汰的心情很受傷：「因為有失敗的經驗，就會讓自己越來越沒自信，但能增加自己經歷，已經很不錯了。」對舞蹈擁有熱情的她，將BLACKPINK團員Lisa視為偶像，後來轉戰啦啦隊甄選，為自己爭取到表演的機會。
在艾莉莎圓表演夢時，從事補教業的爸媽永遠是最強後盾，當年她參加選秀正值高三，一邊錄影一邊準備考試，有時候錄影完回到桃園已是凌晨12點，爸媽就在火車站等她出現，艾莉莎媽媽是她最忠實的粉絲，她笑說：「我媽媽很喜歡在電視或是YouTube看到我，一定要重複播我上節目跳舞的片段，只要看到我就很開心。」不過也因為鋒頭太健，艾莉莎收過網友私訊批評：「要考試還去參加錄影，搞這些有的沒的，丟妳爸媽的臉。」看留言內容，艾莉莎覺得應該是身邊朋友開小帳留的，但是她看待這些留言保持平常心，「我覺得我在做自己喜歡的事，最終結果是我自己承受，不干別人的事。」
事後證明艾莉莎雖然表演、學業兩頭燒，但還是考上自己喜歡的台藝大廣電系，剛上大一就受邀參加沈玉琳《校花點點名》的節目，美貌不容忽視。艾莉莎既是舞者，對自己身材管理也非常嚴格，發揮金牛座精神雕塑每一吋曲線，高中開始她飲食秉持不喝含糖飲料、晚餐不吃澱粉的原則，「我覺得如果自己想站在舞台上，就要先調整自己體態」，為了Formosa Sexy最性感的真理褲造型，艾莉莎1周跑3天健身房，請教練為她特訓臀部線條，問她身上哪處最迷人？艾莉莎笑說：「我的鎖骨很明顯，會讓人覺得好性感，穿上平口衣回頭率特別高。」
而擔任啦啦隊隊員，除了舞技高超，艾莉莎認為笑容也很重要，她說：「我的嘴角天生上揚，球迷會被我的笑容吸引到，有時候在場邊發禮物，跟球迷對到眼，就發現球迷好像有在看妳。」她也表示她的粉絲很可愛，知道她喜歡「頑童MJ116」的瘦子，在路上看到瘦子海報還會在社群網站標註艾莉莎，她希望有天能有機會和瘦子拍MV，一圓合作的夢，對瘦子給出高度評價：「瘦子有一種帥，別的男生沒辦法模仿。」