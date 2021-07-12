微解封不要一窩蜂　陳其邁：做不到就暫時關閉

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於眾所關心的幼兒園、學校恢復上課，以及許多工作場域開放，陳其邁認為，必須有2項條件考量，一是篩檢、二是疫苗的覆蓋率，希望市民配合，共同守護高雄。
陳其邁指出，現在仍處於3級警戒，大家不要掉以輕心，接下來的托兒所、幼兒園等室內場域若要打開，學校要恢復正常上課，都必須搭配疫苗施打及篩檢，因此疫苗施打要加快，以提高疫苗覆蓋率。他也特別針對特定工作的風險人員，譬如醫護施打率99%、醫院整體也超過97%，長照機構工作人員99%，另外托兒所、幼稚園老師人員也九成以上，是很好的現象。
其次針對中華職棒明天起復賽，對此陳其邁表示，跨區移動是指民眾，團體、職棒比賽等都有防疫計畫，確保防疫工作做好，為讓社會經濟正常活動與運作，高市府會嚴格要求落實防疫。
衛生局長黃志中也指出，聯盟提出防疫計畫構想提到這是沒有觀眾比賽、進出場時與本地員工區隔，且球團也不會在高雄過夜，認定有完整防疫計畫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。