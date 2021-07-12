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微解封不要一窩蜂　陳其邁：做不到就暫時關閉

▲明天開始微解封，陳其邁呼籲大家再忍耐一下，不要一窩蜂前往，人多就是群聚、有風險的地方就會管制，做不到就暫時關閉。(圖／高市府提供)
▲明天開始微解封，陳其邁呼籲大家再忍耐一下，不要一窩蜂前往，人多就是群聚、有風險的地方就會管制，做不到就暫時關閉。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-12 17:18:33｜2021-07-12 17:21:05

高雄市今天持續第11天+0，市長陳其邁在防疫會議會後記者會再度拜託市民朋友們不要等、不要挑疫苗，有疫苗就趕快打，至於明日開始微解封，陳其邁呼籲大家再忍耐一下，不要再一窩蜂前往，這些都是人潮管制場所，市場外排隊人數太多，要擴大管制範圍，人多就是群聚、有風險的地方，會請海洋、經發與警察局協助管委會管制，做不到就暫時關閉，要加強管制措施。

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陳其邁指出，今天的確診者都集中在中北部，大家比較擔心的是最近新發生的個案因為感染源都不明確，這也意味著社區有零星火苗，雖然整體公衛手段介入，已連續三周ＲＴ值小於1，代表社區風險都有一定控制，不過，陳其邁也認為，要做好社區最堅強防衛，除了現在三級公衛手段落實之外，還是要施打疫苗。

對於眾所關心的幼兒園、學校恢復上課，以及許多工作場域開放，陳其邁認為，必須有2項條件考量，一是篩檢、二是疫苗的覆蓋率，希望市民配合，共同守護高雄。

陳其邁指出，現在仍處於3級警戒，大家不要掉以輕心，接下來的托兒所、幼兒園等室內場域若要打開，學校要恢復正常上課，都必須搭配疫苗施打及篩檢，因此疫苗施打要加快，以提高疫苗覆蓋率。他也特別針對特定工作的風險人員，譬如醫護施打率99%、醫院整體也超過97%，長照機構工作人員99%，另外托兒所、幼稚園老師人員也九成以上，是很好的現象。

其次針對中華職棒明天起復賽，對此陳其邁表示，跨區移動是指民眾，團體、職棒比賽等都有防疫計畫，確保防疫工作做好，為讓社會經濟正常活動與運作，高市府會嚴格要求落實防疫。

衛生局長黃志中也指出，聯盟提出防疫計畫構想提到這是沒有觀眾比賽、進出場時與本地員工區隔，且球團也不會在高雄過夜，認定有完整防疫計畫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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