COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日媒曝全球疫情復甦指數　台灣僅43分排名落後美國

▲《日經亞洲》（Nikkei Asia）於7日發布最新「新冠疫情復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），而台灣在超過120個國家與地區中位居83名。(圖/擷取自《日經亞洲》推特和Shutterstock)
▲《日經亞洲》（Nikkei Asia）於7日發布最新「新冠疫情復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），而台灣在超過120個國家與地區中位居83名。(圖/擷取自《日經亞洲》推特和Shutterstock)

The China Post/綜合報導

2021-07-12 17:18:48｜2021-07-12 17:18:54

根據The China Post報導，《日經亞洲》（Nikkei Asia）於上(7日)週三發布最新「新冠疫情復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），而台灣在超過120個國家與地區中位居83名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在此次評比當中，中國以76.5分位居榜首，第二、三名則分別為馬爾他（76分）與波蘭（69分）。

截至6月30日，台灣以總得分43分排行第83名，落後於美國（27名）、英國（48名）與印度（77名）等國家。

▲截至6月30日，台灣以總得分43分排行第83名，落後於美國。(圖/擷取自《日經亞洲》推特)
▲截至6月30日，台灣以總得分43分排行第83名，落後於美國。(圖/擷取自《日經亞洲》推特)
據《日經亞洲》報導，該報在每月底針對120多個國家和地區的防疫工作、疫苗施打情況與社會流動性進行評比排名，排名越高者代表其確診人數較低、疫苗接種率較高，且社交距離等限制較寬鬆，距離疫情復甦更進一步。

「新冠疫情復甦指數」以三大項目（疫情控管能力、疫苗施打情況、社會流動性）與九個子項目為評分標準，為各國與地區打出0到90分的成績。

此次「新冠疫情復甦指數」使用的資料包括 Our World in Data、谷歌人潮流動報告 （Google COVID-19 Community Reports）、以及牛津COVID-19政府響應追蹤系統（Oxford COVID-19 Government Response Tracker）等資料來源。

更多新聞請看The China Post

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.29%87.71%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀