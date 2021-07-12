日媒曝全球疫情復甦指數　台灣僅43分排名落後美國

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截至6月30日，台灣以總得分43分排行第83名，落後於美國（27名）、英國（48名）與印度（77名）等國家。

▲截至6月30日，台灣以總得分43分排行第83名，落後於美國。(圖/擷取自《日經亞洲》推特)

據《日經亞洲》報導，該報在每月底針對120多個國家和地區的防疫工作、疫苗施打情況與社會流動性進行評比排名，排名越高者代表其確診人數較低、疫苗接種率較高，且社交距離等限制較寬鬆，距離疫情復甦更進一步。

「新冠疫情復甦指數」以三大項目（疫情控管能力、疫苗施打情況、社會流動性）與九個子項目為評分標準，為各國與地區打出0到90分的成績。

此次「新冠疫情復甦指數」使用的資料包括 Our World in Data、谷歌人潮流動報告 （Google COVID-19 Community Reports）、以及牛津COVID-19政府響應追蹤系統（Oxford COVID-19 Government Response Tracker）等資料來源。