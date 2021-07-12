中國難阻撓台積電、鴻海購疫苗？外媒曝2大關鍵

台積電、鴻海以及永齡基金會與上海復星簽訂協議，將採購1000萬劑BNT疫苗共同捐贈台灣，預計將於9月下旬抵達台灣。《路透社》分析指出，台灣這次採購順利主要有2大關鍵，分別是台積電積極參與，以及先前美日無條件捐贈將近500萬劑疫苗，讓中國難以干預這次交易。





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根據《路透社》報導指出，台灣政府過去幾個月以來，試圖向德國BNT藥廠購買疫苗，並指控中國從中阻擋協議簽訂，但此一說法一直遭到中方否認。直至上個月，台灣政府因疫苗購買進度不佳、接種計畫緩慢而遭受公眾壓力，同意授權讓鴻海創辦人以及台積電代表，以民間企業身份對外採購疫苗。





鴻海創辦人郭台銘在Facebook上發文，表示很高興能完成這筆交易，並且強調，此次疫苗採購過程中，並沒有出現北京當局有任何指導或干涉的狀況，感謝能讓採購歸諸於商業條件談判本質進行。





先前美國有官員曾表示，美國運送250萬劑疫苗給台灣，這項捐贈沒有任何附加條件，但中國基於政治目的企圖阻撓台灣採購疫苗，應受譴責。





《路透社》引述消息人士指出，此次採購能順利進行，與台積電積極參與，以及美國、日本先前無條件捐贈台灣疫苗有關，創造出對台有利的全球氛圍，使得中國難以從中干預這次交易。





先前美國有官員曾表示，美國運送250萬劑疫苗給台灣，這項捐贈沒有任何附加條件，但中國基於政治目的企圖阻撓台灣採購疫苗，應受譴責。報導指出，台灣現階段已採購數百萬劑疫苗，大多為AZ疫苗或是莫德納疫苗，而美國與日本共同捐贈了約500萬劑，協助台灣加快接種速度。





針對台積電、鴻海以及永齡基金會共同捐贈一事，中國國台辦發言人馬曉光表示，這是好消息，但這樣福音還是晚了一點，並指出台灣先前稱中國阻撓台灣採購疫苗以商逼政是謠言，不攻自破。









